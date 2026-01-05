桃園巨蛋太髒！ 林書緯直言不敢洗澡「怕腳染病」

作為台灣職籃「桃園璞園領航猿」的主場桃園巨蛋，現在卻遭球星林書緯在節目上指出，內部環境髒亂噁心。（圖／東森新聞）





作為台灣職籃「桃園璞園領航猿」的主場桃園巨蛋，現在卻遭球星林書緯在節目上指出內部環境髒亂噁心，是他唯一不敢洗澡的場地，更說地板很髒，感覺腳踩了會染病。目前桃園巨蛋正在進行重建工程，無法看到內部狀況，但光是場外就已經到處都是鏽蝕痕跡和垃圾。而市府則回應，被點名批評的球員休息室，將會納入整修工程內。

2024年效力新北國王的林書緯，對上桃園台啤永豐雲豹，但在桃園巨蛋打球的經驗，讓林書緯印象深刻，卻很不開心。

新北國王球星林書緯vs.福爾摩沙夢想家球星張宗憲：「就髒髒的，然後那個廁所也超噁心，超噁心，然後有很多蚊子，那個是唯一一個客場我不會在那邊洗澡，因為真的沒辦法，感覺腳會染上什麼病。」

一講到桃園巨蛋，兩人都難掩嫌棄表情，《EBC東森新聞》實際直擊，可以看到場館裡裡外外都有不少斑駁、鏽蝕的痕跡，荷花池也變垃圾池，出淤泥而全是汙染，一片髒亂，蚊蟲當然容易孳生。

民眾：「8年前有修過一次，看到那個頂棚全部，那個地方就是會漏水，你看這裡還會滴喔，這裡還會再滴要等一下。」

桃園巨蛋原本是桃園領航猿的主場，從112年開始跟雲豹共用，但先前就曾因為下雨漏水，還一度導致球賽被迫延期。場館老舊問題頻頻，引來不少民怨。

民眾：「太久了啦，然後中間有小部分的整修，每次都做一點點，桃園市政府始終沒有很有決心的把這個地方整頓的很好。」

目前桃園巨蛋內部正在進行地皮整修工程，投入3.4億元，預計今年第三季完工，轉變成可容納1萬2000人進行室內活動的綜合體育館。

桃園市政府體育局體育設施科科長張乃修：「至於球員休息室，也將納入室內整修工程裡面去做辦理改善。」

然而拆除的建築垃圾和施工材料，堆放在外已經有礙觀瞻，更讓民眾對施工品質打上問號。現在場館老舊，連球星都忍不住開酸，相關單位改善的決心，恐怕得再加把勁。

