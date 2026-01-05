桃園巨蛋挨批「最不想去」 羅楚東：市府砸3.4億啟動30年來最大整建

針對台灣職籃TPBL球星林書緯、張宗憲日前在節目中批評桃園巨蛋使用體驗不佳，直言場館髒亂、甚至不敢在該處洗澡一事，桃園市政府新聞處長羅楚東（5）日回應表示，市府虛心接受球員與各界的反饋，並已採取具體行動改善。羅楚東指出，市長張善政去（114）年已拍板投入3.4億元預算，啟動該場館啟用30多年來首次大規模整修，工程已於去年10月動工，預計明（115）年第3季完工，屆時將大幅優化球員休息室與淋浴間等核心設施。

桃園市政府新聞處長羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。圖：諶志明翻攝

廣告 廣告

羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。在張善政支持下，市府針對場館四大核心項目進行全面翻新。地坪整修工程將更新場內地坪與觀眾席；電氣及空調系統改善工程將升級機電設備，解決通風與溫控問題；室內整修則鎖定球員最關切的休息室、民眾在乎的廁所，以及天花板、牆面與照明系統；戶外景觀工程則優化周邊動線。他強調，市府對於職籃、職棒的態度一貫，是用具體資源支持運動、用務實工程改善場館。

桃園市政府新聞處長羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。圖：諶志明翻攝

對於民進黨市議員黃瓊慧指稱市府討論大巨蛋興建是「發了瘋」，羅楚東也予以嚴正駁斥。他表示，包括黃崇真、劉仁照、彭俊豪、魏筠及張曉昀等多位民進黨籍議員，都曾在議會務實詢問大巨蛋籌劃進度；中華職棒秘書長楊清瓏更曾在去年9月的中壢體育園區招商座談會中提出具體建議。羅楚東質疑，難道中華職棒與蔡其昌會長派出的秘書長也是在發瘋？他認為黃瓊慧的說法不僅否定了同黨議員的理性監督，也抹煞了職棒聯盟的專業建議。

桃園市政府新聞處長羅楚東說明，桃園巨蛋歷經長期使用，確實面臨系統性整建需求，這已是桃園人的共識。圖：諶志明翻攝

羅楚東最後強調，桃園擁有兩支職業籃球隊且連續兩年奪冠，深獲市民支持，張善政也多次親臨觀賽。市府正按部就班推進場館改善工程，並持續向外界說明進度。對於部分議員僅會竊喜有機會攻擊市府，卻提不出有意義建議的行為，市府深感遺憾，並重申將持續透過工程與管理雙管齊下，提供球員與球迷更優質的運動環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

顏大鈞涉吸金逾億元喊「知錯」 盼返家處理債務獲300萬交保

績優督導性侵少女遭送懲戒 衛福部研議設「狼社工」查詢平台