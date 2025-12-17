桃園巨蛋整修 台啤永豐雲豹主場選定第二主場「中壢國民運動中心」

本季前7場主場比賽，雲豹取得6勝1敗佳績，累積入場人數達3萬6270人。圖：球團提供

台啤永豐雲豹今(17)日宣布，因應桃園巨蛋進入整修期，2025-26賽季例行賽1-4月共9場主場賽事將移師「中壢國民運動中心」，球團期盼將雲豹主場的特有魅力帶給更多豹迷，並展現深耕桃園的堅毅態度。

本季前7場主場比賽，雲豹取得6勝1敗佳績，累積入場人數達3萬6270人，場均5181位豹迷到場觀戰，對此球團表示，「謝謝豹迷們這季踴躍進場支持，球隊展現出有別於上賽季的嶄新風貌，豹迷們的應援功不可沒，也要特別感謝中壢國民運動中心的全力協助，希望後續在中壢舉行主場賽事時，豹迷們也繼續攜手進場為豹青軍應援頑張。」

「中壢國民運動中心」位於桃園市中壢區三光路，交通便利，鄰近機場捷運A21環北站，可輕鬆搭乘大眾運輸抵達，周邊機能完善，夜市、美食及商圈環繞，觀賽前後皆方便安排休閒活動，球團表示，「中壢主場將設置約2000個座位，提供更具臨場感的觀賽角度，同時也將復刻桃園巨蛋主場規格的軟硬體，包括16*4.5米大型LED螢幕、燈光效果等，原汁原味將超燃主場搬到中壢，即便移師到其他場地，也期望帶給豹迷們更好的觀賽體感！」

因應中壢國民運動中心座位配置，對號座票種包括特釀一排3000元、特釀三/四排1500元、微醺對號區900元；自由入座票種包括微醺區850元、金牌區800元、金牌ONE區700元，全區觀賽視角更貼近球場與球員，透過超親民票價讓豹迷都能進場親身感受超燃主場氣氛。

台啤永豐雲豹2026年1、2月主場賽事售票即將開跑，持有24-25賽季季票並續約25-26賽季微醺區季票者，可於明(18)日上午10時至下午4時優先選位；25-26賽季季票會員則於同日下午17時至晚上23時59分開放選位，其餘票區季票因位置無變動，將不再安排選位，主場1-2月單日票預計12月19日下午2時全面開賣，後續主題日活動將陸續公布，敬請關注台啤永豐雲豹官方社群平台。

