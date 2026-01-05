桃園巨蛋整修！台啤永豐雲豹睽違4年重返中壢 1/9首戰交手新北國王

台啤永豐雲豹將於1月9日進行2026年首場主場賽事，與新北國王交手，因桃園巨蛋正值整修期，雲豹今年1月至4月、共9場主場賽事將改至中壢國民運動中心舉行，本周五賽事同時將成為球隊本季移師中壢的首場主場賽事。

雲豹隊史曾於2021-22元年賽季在中壢區中原大學舉辦主場賽事，此次睽違4年再度回到中壢打主場，球團特別喊出「集中壢亮，重返中壢」口號，號召在地球迷齊聚中壢，為豹青軍團頑張應援，主題日視覺以復刻元年賽季風格為主軸，結合當年經典口號「集中壢亮」，搭配煥然一新的雲豹青年軍形象，象徵球隊展開重返中壢的新篇章，球團期待透過「集中壢亮」的精神，在回歸中壢的首戰為球迷帶來精彩賽事，回饋長期支持的桃園在地球迷。

廣告 廣告

此場賽事中場將舉辦「精準三分球大賽」，由3位幸運球迷輪流上場，每人限時1分鐘，可自由選擇三分線外任一位置進行投籃，時間結束時進球數最高者將獲勝，優勝者可獲得由「箱寓行李箱專賣店」所提供的運動款鋁框行李箱，此外中壢主場賽事期間也持續推出「豹達桃園」里民入場優惠，凡桃園市民於比賽當日出示桃園市民卡或身分證，即可至現場售票口免費兌換門票入場；中壢區里民亦可憑身分證至現場兌換該場賽事門票，每場共限量100名，號召桃園與中壢在地球迷進場為雲豹頑張應援。

「中壢國民運動中心」場內設置2000個座位，本季9場於中壢主場賽事，將全面復刻桃園巨蛋規格軟硬體配置，包括16×4.5公尺大型LED螢幕、絢麗燈光效果，讓過往「巨蛋級」的觀賽體驗能原汁原味於中壢主場呈現，此外賽事場地也鄰近中壢觀光夜市，交通部分可透過機場捷運A21環北站轉乘前往，且周邊停車機能完善，提供球迷便利且完整的觀賽與休閒動線。

台啤永豐雲豹表示，1至2月主場賽事門票現正熱賣中，球團期待透過更貼近球場與球員的座位設計，為球迷帶來嶄新的觀賽體驗，更多主題日活動與相關資訊，請持續關注台啤永豐雲豹官方社群平台。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

假戀愛誘騙投資虛擬幣！黑幫3分會聯手洗錢 刑事局逮22人送辦

桃園區市議員3黨參選爆炸 綠營初選先開跑