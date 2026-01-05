桃園巨蛋設施老舊！職籃球星認「唯一不敢洗澡球場」 憂踩地腳會染病

桃園小巨蛋啟用至今已超過30年，近日因職籃球星公開抱怨場館「髒髒的」再受矚目。新北國王球星林書緯和福爾摩沙夢想家球星張宗憲，在網路上聊到台灣各場館的實際體驗，林書緯直言最不喜歡就是桃園，是他唯一不會現場洗澡的客場，桃園市府回應，目前已投入約3.4億來進行改善，做為今年全民運動會開幕及賽事場地。

林書緯、張宗憲在podcast節目上暢聊球場見聞。翻攝自Joe & Jet 未過濾的with Jason@YT頻道

職籃球星林書緯、張宗憲日前在podcast節目上暢聊球場見聞，在談到心目中最喜歡的比賽場館時，台北和平籃球館、新竹縣體育館以及高雄巨蛋都榜上有名，但話鋒一轉，坦言最不喜歡桃園小巨蛋，林書緯指出，「桃園就那個體育館（桃園巨蛋），感覺就髒髒的，然後那個廁所也超噁心，我不會在那邊洗澡，因為真的沒辦法，因為你要走路走那個地板進去，感覺腳會染病」。

兩人口中的小巨蛋其實就是桃園市立綜合體育館，1993年就啟用至今已超過30年，設施、管線早已老舊不堪，甚至有議員控訴廁所年久失修、飄惡臭，在球團進駐以前一度淪為法會和賣場來使用，為了因應2026年全民運動會的開幕典禮，市府將投入3.4億整建，盼能撕掉老舊場館的標籤。

桃園小巨蛋啟用至今已超過30年，設施、管線早已老舊不堪。圖／台視新聞

桃園市長張善政上任後，積極引入各項運動與展演，提升專業使用率，但硬體沒跟上改善進度，讓設施老舊問題再度浮上台面。

桃園／林注強、楊明融、沈咨沂 責任編輯／陳俊宇

