桃園巨蛋遭球星評「最不喜歡場館」黃瓊慧批：髒舊臭印象深植人心

整修中的小巨蛋。(圖/體育局提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

職籃球星林書緯與張宗憲近期在共同經營的YouTube頻道中，針對台灣各大籃球館進行評比，兩位球星一致直指「最不喜歡」的場館就是桃園巨蛋。林書緯不僅形容場館「髒髒的」，甚至直言那是他唯一不敢在那洗澡的客場。桃園市議員黃瓊慧對此痛批，桃園巨蛋「髒、舊、臭」的印象已深植球員與市民心中，甚至曾發生記者會現場天花板漏水的丟臉事蹟，針對市府已編列的3.4億元改善工程預算，未來也將執行最嚴格的監督。

廣告 廣告

節目中林書緯談及桃園巨蛋時坦言，該場館的廁所環境令人反胃，甚至形容走在盥洗室地板上「感覺腳會染上什麼病」。張宗憲也深有同感，指出桃園巨蛋不僅場地老舊、蚊子多，且盥洗室缺乏熱水，更因建築頂端透光設計，導致夜間場內會出現影子干擾。

桃園市議員黃瓊慧對此痛批，桃園巨蛋「髒、舊、臭」的印象已深植球員與市民心中。(圖/黃瓊慧提供)

對此，黃瓊慧指出，不分黨派議員早在三年前便針對巨蛋整修提出質詢，要求編列預算，但市府似乎將重心鎖定在討論大巨蛋新建案，忽視現有場館的維修。她痛批，甚至去(114)年在桃園巨蛋舉辦記者會時，現場天花板竟不停漏水，連外國球星都感到傻眼，這件「丟臉丟到國外」的事情發生後，體育局才如「大夢初醒」般開始編列改善預算。

黃瓊慧提到，桃園巨蛋「髒、舊、臭」的刻板印象已深植球員與市民心中，除了設備老舊，場館的日常衛生管理更是讓球員退避三舍。她進一步揭露，場館廁所損壞都未修繕，甚至因管線阻塞散發惡臭，這些都是在地球隊「桃園璞園領航猿」長久不敢反應的問題，顯見體育局連最基本的環境維護都做不好，讓人不禁懷疑已編列的3.4億元預算的改善工程會怎麼做，她強調，未來將針對該筆預算的執行過程進行最嚴格的監督。

對此體育局表示，桃園巨蛋自82年啟用至今已逾32年，舊有設施難以完全滿足現代標準職籃賽事及大型展演之需求。為提供市民及運動員更優質的環境，市府去年已啟動總經費達3.4億元的整體改善工程，預計於115年第3季完工，屆時將以全新面貌迎接全民運動會。

體育局自112年起為積極推動場館活化，成功引入台啤永豐雲豹職籃隊進駐，並舉辦多場演唱會與藝文活動，大幅提升場館使用率。然而，面對近代專業運動與展演規格的快速演進，30餘年的舊場館在硬體設計上確實面臨挑戰。對於球員與民眾關注桃園市立綜合體育館設施老舊及環境維護等建議，體育局均高度重視，並納入後續改善重點。

為有效解決環境與設施問題，體育局以承辦115年全民運動會為契機，爭取並投入3.4億元辦理整體及周邊環境改善計畫。此次修繕工程分為四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電設備，改善室內通風與溫控環境，室內整修工程將著重於球員關切的球員休息室、民眾關心的廁所，以及天花板與牆面、照明及指標系統的全面更新，戶外景觀改善工程則將優化場館周邊環境與行人動線。

整體改善工程預計於115年第3季完工，轉變後的綜合體育館將具備容納1萬2000人室內活動的能力，轉型為兼具全民運動、專業競賽與文化展演的現代化綜合型場館，提供球員、球迷及市民最完善的參與體驗。