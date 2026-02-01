桃園巨蛋30年大變身！1.3億景觀改善工程今啟動

「桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程」平面配置圖。圖：工務局提供

桃園市立體育館自民國83年啟用至今已逾30載，由於戶外設施日漸老舊，景觀配置也未能跟上現代需求，常有市民與球迷反映環境升級的必要性。為此，桃園市政府正式推動「桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程」，工程經費投入約1.3億元，並於今(1)日正式動工，力求在今年10月完工，讓桃園巨蛋以嶄新姿態迎接即將到來的115年全民運動會。

本次工程面積廣達1.4公頃，主要範圍鄰近成功路二段、三民路及德育街側。工程計畫深度整合了「桃園人本綠廊創新建置計畫」，透過整體空間的重新規劃，將原本獨立的場館外部環境轉化為具備串聯功能的城市節點。改善重點包含成功路段的環狀景觀調整與步行空間優化，藉由打造友善綠帶與更新開放式運動空間，不僅提升場館使用機能，更成功將舊城區至虎頭山的綠色廊道完整串聯，為市民營造更安全且具美感的街道環境。

「桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程」入口廣場示意圖。圖：工務局提供

除了整體景觀的重塑，深受年輕族群喜愛的中央廣場與三對三籃球場也納入本次整建核心，旨在大幅提升運動環境的品質。工務局強調，工程完工後將能有效活化周邊人潮，不僅帶動區域商業發展，更能強化桃園的城市形象。隨著115年全民運動會腳步臨近，這項改善工程不僅是硬體設施的升級，更是桃園展現優質賽事環境的重要準備，期望讓所有蒞臨的選手與觀眾都能感受桃園巨蛋蛻變後的魅力。

「桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程」成功路側示意圖。圖：工務局提供

