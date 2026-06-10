桃園已完成防汛整備 張善政指示隨時掌握天候與水情變化即時應處

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

張市長指示隨時掌握天候與水情變化即時應處。





桃園市長張善政10日上午主持市政會議時表示，近期天候不穩、連日降雨，市府已提前完成各項防汛整備工作，包括滯洪池預放水、易淹水熱點巡查、防汛物資備置及抽水設備整備等，並啟動應變留守機制，持續掌握桃園各區雨勢與排水情形。

張善政指出，針對近期降雨情形，市府自上週起即啟動防汛整備，並前往水務局水情中心視察，了解各地降雨、水位及排水狀況。水務局也透過即時監測系統持續掌握全市水情資訊，並配合各項防災應變機制，確保防汛工作落實到位。

廣告 廣告

張善政強調，已指示溫代欣秘書長及水務局隨時掌握天候與水情變化，即時應變處理。另針對地方里長反映低窪地區防汛需求，市府接獲通報後已立即調度砂包等防汛資源支援地方，並請相關單位持續掌握各區雨勢與排水狀況，強化防汛設施及應變量能，協助市民安心度過汛期。

水務局表示，目前已完成防汛物資及設備整備，砂包、移動式抽水機等設備均已備妥，並針對易淹水地區提前部署相關防汛量能；各滯洪池及防洪設施也已加強巡檢與整備，以因應可能出現的強降雨情形。市府將持續與各區公所及里長保持聯繫，滾動掌握地方需求，提升社區防災應變量能。













更多新聞推薦

● 「機車待轉區」屢成「待撞」區 交通部：全面推動機車左轉安全精進措施