桃園市使用牌照稅開徵金額達92億餘元 民眾可利用市民卡APP繳稅

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汽機車使用牌照稅已經開徵，桃園市民眾可利用市民卡APP繳稅功能繳納。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕2026年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅已於4月1日開徵，桃園市地方稅務局總共寄出92萬份繳款書，課徵金額高達92億元，民眾如未收到稅單，可向地稅局總局或所4個分局、地稅局派駐監理單位使用牌照稅服務櫃台補發稅單，繳納期限至4月30日，逾期將加徵滯納金，桃園市民卡APP也提供地方稅繳稅服務，民眾可多加利用。

另有民眾提到出國半年，車輛暫時不使用可否節稅？對此，地稅局官員表示，民眾可至監理站辦理「停駛登記」來停徵牌照稅與燃料費，可按日計算減免稅額，減少不必要的支出，申請時須結清過往稅費與罰款，若停駛超過3個月，要復駛須驗車，停駛超過1年則號牌會被註銷。

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民眾可持稅單至金融機構(不含郵局)、四大超商(7-11、全家、萊爾富及OK，限3萬元以下)繳納，或使用自動櫃員機、晶片金融卡、信用卡及電話語音等完成繳稅；已辦理約定存款帳戶轉帳繳稅的車主，記得在4月30日前於帳戶內預留足額存款提供扣款。

民眾利用桃園市民卡APP，選擇「市府服務」點選「我要繳費」/「地方稅」/「地方稅掃碼繳」掃描稅單上QR-Code，透過一卡通Money、街口支付、悠遊付或全支付線上繳納，也可使用行動裝置或透過開辦電子支付帳戶繳稅業者或行動支付工具繳稅業者的App，掃描繳款書上QR-Code或三段式條碼進行繳稅。

至於網路繳稅服務，可至網址https://paytax.nat.gov.tw，點選線上繳稅/使用牌照稅項下，輸入繳款類別、銷帳編號、繳款金額等資料，選擇信用卡、存款帳戶或晶片金融卡等付款工具，完成線上繳稅。

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