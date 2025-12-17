桃園市元旦升旗將於龜山舉行 發放限量1000條國旗圍巾

桃園市政府元旦升旗典禮將移師至龜山區長庚養生文化村大草坪盛大舉行，桃園市長張善政表示，當日將與「陸軍二一砲指部」合作，由國軍弟兄攜手展開巨幅國旗。（姜霏攝）

桃園市政府元旦升旗典禮將移師至龜山區長庚養生文化村大草坪盛大舉行，桃園市長張善政表示，當日將與「陸軍二一砲指部」合作，由國軍弟兄攜手展開巨幅國旗。（姜霏攝）

為了迎接明年的到來，桃園市長張善政17日宣布，1月1日元旦升旗典禮將移師至龜山區長庚養生文化村大草坪盛大舉行。市府表示，本屆活動以「馬躍奔騰，桃園領航」為主題，象徵桃園市政府在新的一年如駿馬奔騰般突飛猛進，當日將於上午7時30分正式開始，將與「陸軍二一砲指部」合作，由國軍弟兄攜手展開巨幅國旗。

桃園市政府表示，民國115年適逢生肖馬年，取其「馬到成功」、「飛躍奔騰」之吉祥寓意，期許桃園在各項建設與市民福祉上持續領航前行。典禮將由「陸軍專科學校戰鼓隊」以震天鼓聲揭開序幕，「桃園合唱劇工坊」獻聲國歌領唱，並特邀具原住民血統的民歌傳奇「施孝榮」登台演唱，透過經典民歌與跨族群的共融樂章，傳遞團結與溫暖的力量。

為響應市府致力推動的「靜桃計畫」，環保局特別號召古董車友組成示範車隊，在現場展示其優雅風采，以「熱血不吵鬧、自律更帥氣」為核心，宣導「玩車不擾民」的優質文化，展現紳士精神與環境保護的完美結合。

同時活動邀請桃園在地最強應援團「樂天女孩」帶來活力四射的壓軸演出，在充滿熱情的「催落曲」帶動跳中，全場民眾將一同拋出象徵國旗意象的藍、白、紅3色「勝利彩帶」，打造出一片壯觀的旗海與彩帶海，象徵新年好運氣勢如虹，為桃園的新年注入滿滿的熱情與祝福。

升旗典禮報名將於12月22日上午10時開放桃園市民卡App報名，欲參加民眾，可事先下載市民卡App並完成註冊，凡成功報名參加升旗典禮，並於現場完成報到，即可獲得國旗圍巾1條，限量1000名。另市府也規畫「國旗打卡，好運扭蛋」趣味互動環節，民眾凡自備國旗元素裝扮，並於現場拍照打卡上傳，即可參加限量300份的「新年好運扭蛋」活動。

民政局表示，為便利市民前往參與，市府針對自行開車的民眾規劃特別停車措施。活動當日，長庚養生文化村內的「長青路」將特別開放紅黃線路邊停車(管制區除外)，請民眾務必遵循現場交通指揮人員指示有序停放，切勿併排或影響車道通行，共同維持周邊交通順暢與安全。

