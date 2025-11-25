桃園市兒童美術館「迷你蹦！Mini BOOM！」 小世界發現大驚喜

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】當我們以不同的尺度觀看世界，會發現什麼新的故事與想像？桃園市兒童美術館（以下簡稱兒美館）於2025年11月26日（三）至2026年3月2日（一）推出年度主題展覽「迷你蹦！Mini Boom !」。展覽以「袖珍」為題，從縮小的世界出發，探索觀看、創造與想像的關係，邀請觀眾重新思考生活中的尺度與可能。

本次展覽邀集袖珍博物館及藝術家唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶共同參與，結合典藏品與教育推廣計畫，展出內容橫跨19至21世紀的袖珍作品，包括經典娃娃屋、當代袖珍藝術與藝術家之書等，並推出三組全新委託創作，展現兒美館以兒童視角出發的當代表述。

小小房間的大冒險 從家屋到街坊的袖珍旅程

展覽首先由「家」出發，以〈湧湧的玩具屋〉作為開場，從「玩具」這個與孩子親近的事物，展開「家」與「收藏」的思考。緊接著展出19世紀經典德國娃娃屋〈1800年的廚房〉，帶領觀眾穿梭回兩百年前的社會，這件作品不只是玩具，也曾是母親教導女兒家務的教具，見證家庭分工與性別角色的變化。展場中呈現多樣的「家」，從貴族沙龍、玩具屋到奇幻家園，展現家屋與社會的流變。

兒美館此次首度推出互動式年表牆，以故事化方式帶領孩子認識袖珍藝術的發展脈絡，並展出兩件具代表性的經典作品：藝術家洛瑞・席蒙絲（Laurie Simmons） 與建築師彼得・惠賴萊特（Peter Wheelwright）合作的〈萬花筒之家〉（Kaleidoscope House），結合現代建築與娃娃屋的形式，讓觀眾從透明、開放的空間結構中，重新思考「家」的意象與觀看的距離；馬塞爾・杜象（Marcel Duchamp） 的〈手提箱裡的盒子〉（法文原文：boîte-en-valise，英譯：Museum in a box）則以「藝術家的書中博物館」概念，將藝術家的收藏變成可攜帶的小型博物館，重新定義「展覽」與「收藏」的界線。

接著展覽以「商店與世界」為主題，從家屋走向街廓，呈現袖珍博物館的商店系列藏品，帶領觀眾窺見過往街景中的生活風貌。本館典藏藝術家鈴木貴彥的〈全球商店計畫〉，關注全球化浪潮下逐漸消逝的小型商店，透過田野攝影與模型製作重現街角風景，讓觀眾重新觀看日常的細節，感受地方文化的流動。

藝術家唐唐發則以「市集」為靈感創作〈藝術擺攤〉，將臺灣常民生活的色彩搬進美術館，深入描繪各式物產的細微之處，打造繽紛趣味的市場世界，邀請孩子近距離觀察體驗，在遊戲中重新思考藝術與日常的關係。

放大想像力 一起玩尺度的遊戲

藝術家謝佳瑜的〈夢幻藝品屋〉以「配件」為靈感，轉化台式藝品美學，以巨大化裝置邀請觀眾進入尺度翻轉的沉浸體驗。阿部乳坊以「身體的尺度」為題，結合擴增實境與即時影像，創作互動裝置，邀請觀眾透過身體感官翻轉視角，在虛擬與現實之間穿梭，展開一場跨越真實與想像的旅程。陳妍伶的〈我想說故事給你聽：七個微小世界的生活故事〉展出七件微型雕塑與動力裝置，探索物件與生活經驗的連結，讓觀眾從不同尺度觀看微小世界的生命故事。

「迷你蹦！Mini Boom !」從經典娃娃屋回顧袖珍文化的發展，延伸至大型裝置與互動作品，與孩子一同探討縮小世界所蘊含的觀看方式與想像力，在「縮小」與「放大」之間體驗觀看的轉換與想像的延伸。「袖珍」不意味「小」與「限制」，而是在尺度轉換之中，開啟觀看與感知的新維度，從微小之處蹦出無限的創造力與驚喜。

展覽期間除了專題講座，兒美館亦規劃一系列親子教育推廣活動，包含袖珍藝術體驗、跨文化藝術創作、共創工作坊與繪本講座等，讓參觀展覽的大小朋友以多元方式認識袖珍藝術，從觀察微小事物出發，逐步打開藝術與生活的多重可能。更多資訊請至桃園市立美術館官網（https://tmofa.tycg.gov.tw/ch）及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tmofa.kids/）查詢。

桃園市兒童美術館未滿18歲及65歲以上免費參觀；全票100元，桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。桃園市兒童美術館12月3日（市民日；每月第一個週三）與12月5日（里民日；每月第一個週五）當日市民及鄰近六里（青溪、洽溪、芝芭、青埔、青峰、青山）里民，皆可享免費參觀。

迷你蹦！Mini Boom !

◆ 展覽期間：2025/11/26(三)-2026/3/2(一) 週三至週一09:30-17:00(週二休館)

◆ 展覽地點：桃園市兒童美術館(桃園市中壢區高鐵南路二段90號)

◆ 參展藝術家：袖珍博物館、鈴木貴彥、唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶

◆ 指導單位：桃園市政府、桃園市議會、桃園市政府文化局

◆ 主辦單位：桃園市立美術館｜桃園市兒童美術館 (圖：桃園市兒童美術館提供)