桃園市厚德愛心協會舉辦第三屆會員大會，曾秀琴當選新任理事長。

以愛心行公益獲各界高度肯定的「桃園市厚德愛心協會」，於28日假鉑宴花園飯店舉辦第三屆第一次會員大會，到場祝賀嘉賓雲集，包括現任立委萬美玲、市議員林政賢、凌濤、黃婉如、黃瓊慧..等多位，會中同時改選理監事暨理事長，新任理事長由曾秀琴獲得高票當選。

桃園厚德愛心協會新任理事長曾秀琴致詞表示，感謝創會長(第一屆理事長)潘寶釵及第二屆理事長潘瑩珠帶領協會於社會各角落關懷弱勢、扶弱濟困，未來她將帶領協會延續創會長的精神持續關懷弱勢族群，讓他們感受到社會上給予的溫暖與愛心。

她強調未來將帶領所有會員延續每年的重點項目「捐血活動」，並結合其他善心團體與地方善心人士，大家一起出錢、出力為社會貢獻心力與愛心。今日的會員大會在精彩的歌舞表演助興，及愉悅的用餐氛圍中順利圓滿結束。

