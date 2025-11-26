桃園市原住民族說唱藝術比賽，原聲二十藝起薪傳、族韻悠揚。（教育局提供）

記者陳華興／桃園報導

一一四學年度原住民族說唱藝術比賽於二十六日假桃園市原住民族文化會館盛大登場，今年活動由光華國小承辦、巴崚國小協辦，吸引全市三十六所學校、五百二十七位選手參賽，選手們各個唱作俱佳、實力堅強，比賽過程競爭激烈、精采動聽，展現桃園原住民族教育深厚的文化底蘊與藝術能量。

本次比賽項目包含讀者劇場、演唱及傳統樂器獨奏三大項。讀者劇場比賽分為國小中年級組、國小高年級組、國中組及幼兒園暨低年級學生親子組；演唱類比賽中獨唱分為國小學生中、高年級組、國中學生組、高中職學生組、教師組以及社會組等五組；親子重唱比賽則為幼兒園暨低年級學生親子組；合唱比賽分為國小、國中及高中職學生組；傳統樂器獨奏比賽則分為國小、國中、教師及社會組。細膩的分組規劃，讓各年齡層及各類組的參賽者皆能站上屬於自己的舞台，展現語言、音樂與文化的多重才華。

本次賽事由光華國小黃進成校長及巴崚國小林誠義校長兩校聯袂攜手合作辦理本次賽事。進成校長出身屏東滿洲鄉排灣族籍，誠義校長則為桃園復興區泰雅族子弟，兩人皆自幼浸潤於部落文化的滋養，深具愛鄉、愛族的使命感。兩位校長的文化底蘊也為比賽注入更真切的情感與精神，使舞台成為孩子展現族語之聲與文化認同的重要場域。

桃園市原住民族人口數超過八萬人（計八萬八千三百七十四人）位居全國各縣市第二。自九十四年起辦理原住民族說唱藝術比賽，今年邁入第二十年，成為桃園原民教育的重要傳統與亮點。在今天這場原力活現展能舞臺上，參賽成員皆穿著各族瑰麗的傳統服飾，用原住民族語細說感人的故事及部落傳奇，吟唱出一首首來自山中餘音繞樑的動人歌曲。

教育局副局長林威志表示，致力原住民族教育文化傳承為桃園市重要政策方向，語言更是文化的核心載體，冀望透過全市原住民族說唱藝術比賽，增加校際之間觀摩學習的機會，俾益激發學生學習動機與興趣，並強化原住民學生的整體學習力。