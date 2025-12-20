桃園市台中同鄉會第十八屆會員大會，張善政市長肯定公益貢獻。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十日出席「桃園市台中同鄉會第十八屆第二次會員大會」。張善政表示，桃園市台中同鄉會自成立以來已走過三十年歷程，長期凝聚在桃園打拚的台中鄉親情感，展現深厚的向心力與互助精神，並在公益服務與社會關懷上持續投入，感謝台中同鄉會凝聚鄉情與公益貢獻，為地方注入溫暖力量。

張善政指出，台中同鄉會歷任理事長一棒接一棒，會務穩健推展、組織日益茁壯，市府對會員多年來的付出與貢獻表達高度肯定與感謝。張市長也預祝全體會員聖誕佳節愉快、新年順心，並期盼在第十八屆理事長彭國貞的帶領下，會務持續蓬勃發展，凝聚更多正向能量。

社會局表示，桃園市台中同鄉會自民國八十四年成立至今已有三十年歷史，長期致力於聯繫鄉親情感，並積極推動社會福利、公益服務及政策宣導等工作，協助民眾善用各項資源、提升社區生活品質。會員來自各行各業，秉持助人行善的精神，深入社會各角落服務大眾，充分展現互助和諧的社會力量。未來，市府也將持續與同鄉會攜手合作，共同營造祥和、溫暖的社會環境。

包括市議員黃敬平、張肇良、黃家齊、黃崇真、市府勞動局長李賢祥、教育局長劉仲成、青年局長侯佳齡、社會局專門委員李祐銘、桃園市台中同鄉會第十八屆理事長彭國貞等均一同出席活動。