桃園市商業轉型服務中心成果亮相 企業邁向數位與永續發展

【警政時報 薛秀蓮／桃園報導】桃園市政府積極推動商業服務業升級轉型，為掌握市場趨勢並提升產業競爭力，特成立「桃園市商業轉型服務中心」，從數位力、永續力、品牌力三大核心面向協助本巿業者加速轉型。今（15）日舉行的成果發表會中，不僅表揚10家在今年展現卓越轉型成效的標竿企業，體現桃園商業蓬勃的創新能量，也同步向市民介紹4家新進駐桃園舊城區的特色店家，展現桃園城市更新與商業活力的雙重成果。

114年桃園市 商業轉型服務中心成果發表會。（圖／主辦單位提供)

桃園市政府經濟發展局表示，今年度商業轉型服務中心延續「推數位、助永續、創品牌」三大核心策略，針對桃園市餐飲、批發零售及各類服務業者，提供專業顧問諮詢、客製化輔導，並協助申請各項政府資源，形成完整的轉型陪伴鏈。中心團隊全年深入走訪109家業者，協助店家成功取得近860萬元政府補助與資源，同時精選10家具潛力業者進行客製化輔導，打造桃園商業轉型的標竿示範。在專業輔導與精準策略的帶動下，這10家標竿企業共創造逾4,500萬元產值與營收成長，充分展現桃園在推動商業升級、促進產業創新上的具體成果與強大動能。

在「品牌力」強化上，透過體驗優化與市場拓展提升品牌競爭力。「鹿馬岸南島人文主題餐廳」共同創辦人趙哲櫻表示，透過本次升級轉型，餐廳導入顧客分級服務、行動點餐與標準化流程，有效提升營運效率並降低掉單率；同時強化人才培訓與品牌永續定位，推出多語菜單與「南島盛宴」產品，使營收成長5%、客單價提升10%，未來將持續推動文化永續並擴大餐飲據點。「咖 THAI」負責人陳威廷分享，品牌以創意泰式料理為核心，本次透過計畫完成品牌識別重塑、空間動線與軟裝優化、多語菜單更新，並導入線上點餐與訂位系統。改造後開幕首週即帶動營收成長23%，來客數與網路聲量同步提升，朝成為桃園代表性泰式餐飲目標持續邁進。

桃園市長張善政出席活動並致詞。（圖／主辦單位提供)

在「數位力」推動上，成功協助業者導入智慧科技提升效率。例如「太創數位股份有限公司」導入「訂食堂」商辦訂餐平台，整合APP 線上訂餐、LINE Pay支付、機器人自動結單系統，並全面採用無一次性餐具與電子發票。透過數位管理，不僅創造450萬元新增產值、新增10個就業機會，更減少1.27公噸 CO₂e排放。在「永續力」方面，配合淨零趨勢，引導業者將永續納入商業模式。百年老店「大房食品有限公司」推出環保與低碳包裝，並將製程副產物（豆渣）轉化為高附加價值產品，成功落實循環經濟並降低環境負擔。

桃園市政府自去（113）年起推動舊城再生計畫，已完成部分老舊建築外牆優化，並重新規劃街道設計與人行空間，硬體改善已初見成效；今年度經發局以「特色店家進駐桃園舊城區補助及輔導計畫」，成功輔導十三個手感烘焙坊、神明神明雞蛋糕、沐雪冰城及炭秀等4家青年創業及原民等特色店家進駐，目標為活化舊城區，打造成為具文化深度的老城新生商圈，透過此計畫，不僅成功活化老舊空間、創造就業機會，更透過品牌與文化的雙軸升級，全面提升桃園舊城區的商業競爭力。

為協助商業服務業建立減碳經營、智慧管理、數位轉型與生成式 AI 等新思維，進一步提升業者的轉型意願與永續軟實力，今年度共辦理6場專業課程，實體及線上共培訓18,331人次。透過系統化學習，成功引導業者跨足多元知識領域，掌握市場趨勢與數位工具，持續激發創新能量。

對店家與商圈而言，持續創新經營模式，是在競爭市場中站穩腳步、持續成長的關鍵。桃園市政府透過「商業轉型服務中心」，為商業服務業打造更友善的升級環境， 今年轉型成果亮眼，不僅為地方帶來實質的經濟效益，也成功打造多個具示範性案例。未來，在市府的持續支持下，將能更自信地迎接市場變化、拓展客群，共同形塑桃園成為更具魅力與前瞻性的嶄新城市。

