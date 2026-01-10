桃園市嘉義同鄉會成立40載 張善政肯定扮演市政溝通重要橋梁

桃園市嘉義同鄉會成立四十載，市長張善政肯定扮演市政溝通重要橋梁。(新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日上午出席「桃園市嘉義同鄉會第二十一屆第一次會員大會」。張善政表示，嘉義同鄉會會員遍布全桃園，各自在不同領域努力打拚、表現亮眼，不僅展現嘉義人勤奮踏實的精神，也為社會注入正向能量，期盼同鄉會能持續成為市府與民間溝通的重要橋梁，協助市政政策更貼近民眾需求，共同打造和諧共好的城市環境。

張善政指出，大會齊聚超過一千五百位旅居桃園的嘉義鄉親，展現高度向心力與深厚情誼，現場氣氛熱絡溫馨，令人十分感動。張善政也祝賀理事長盧麗花順利連任，並肯定嘉義同鄉會多年來凝聚鄉親力量、關心地方發展，成為市府推動市政的重要協力後盾，期盼未來持續攜手合作，讓桃園穩健向前發展。

社會局表示，桃園市嘉義同鄉會自民國七十二年成立以來已逾四十年，長期凝聚會員情誼、促進交流互動，並積極投入社會福利、公益關懷與政策宣導等工作，協助民眾善用社會資源、提升生活品質。會員來自各行各業，秉持服務社會、回饋地方的共同理念，持續為桃園注入溫暖與正向力量。未來社會局也將持續攜手各同鄉會團體，共同厚植在地支持網絡，打造更有溫度的社會。

包括立法委員萬美玲、魯明哲、牛煦庭、林倩綺、市議員朱珍瑤、段樹文、監察院秘書長黃適卓、市府社會局專門委員羅炤月、八德區長蔡豊展、工策會執行長王智弘、嘉義市政府民政處長林家緯、嘉義縣政府行政處長邱美切、桃園市嘉義同鄉會創會長黃主文、理事長盧麗花等均一同出席活動。