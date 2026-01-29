桃園市因應交通運量，二月一日起新增桃小巴十條路線上路。（交通局提供）

記者陳華興／桃園報導

為提升市區公車服務品質及便利使用，桃園市政府交通局持續推動「桃小巴」計畫，第二波十條路線於二月一日上路，包含大溪區、八德區及大園區，提供更靈活、貼心的九人座小客車服務，並同樣享有持市民卡乘車免費優惠。

桃園市政府交通局局長張新福二十九日表示，自去(一一四)年起推動市區公車轉型為桃小巴之後，民眾普遍反映搭乘更加便利，服務也有所提升。相較以往大型公車班次間距較長、行駛動線受限，桃小巴以九人座小客車營運，能依實際需求調整班次與路線，減少繞行與停等時間，整體行車時間縮短，不僅提升搭乘意願，也讓整體公共運輸系統運作更具效率。

本次二月一日上路的桃小巴路線，涵蓋八德區免費公車L一一五、L一一七、L一二一等路線，大溪區免費公車L七0五、L七0六、L七一二，以及市區公車五0九七等七條路線轉型為桃小巴，此七條桃小巴的路線與站點皆與原先的公車路線相同，也維持免費乘車，僅班次時刻微調，原有乘客搭乘不受影響。

市區公車五0八一、五0八一A及五0一七等三條路線則是將部分區間路段轉型為九人座桃小巴路線服務。五0八一、五0八一A及五0一七路線維持由桃園客運服務「中壢總站」往返「高鐵桃園站」區間，並維持既有市區客運收費費率且享有市民卡乘車優惠。「高鐵桃園站」往返「大園」區間則是由桃小巴營運業者台灣真好公司營運之五0八一B、五0八一C路線，以及營運「高鐵桃園站」往返「竹圍」區間之五0一七A路線。五0八一B、五0八一C、五0一七A等三條桃小巴路線，搭乘民眾使用「桃園市民卡」刷卡即可享有免費乘車優惠。