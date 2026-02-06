桃園市國中小藝才班2/9起報名 開放全國報考

桃園市115學年度國民中小學藝術才能班招生作業將於2月9日起陸續開始受理報名

桃園市教育局鼓勵全國具備藝術才能潛質的學生報考藝術才能班

培育學生藝術涵養與美感素養，桃園市115學年度國民中小學藝術才能班招生作業將於2月9日起陸續開始受理報名。招生簡章已經公告在桃園市教育局官網、藝術才能班線上報名系統及各承辦學校網站，有意報考的學生家長可下載參閱報考資格、測驗方式及重要期程。

桃園市教育局表示，國中藝才班招生對象為七、八及九年級學生，國小藝才班招生對象為三、四、五、六年級學生。藝術才能班開放全國優秀學子報考，非設籍桃園市學生也可報名鑑定，但經錄取後，要在今(115)年8月1日前將戶籍遷至桃園市才可就讀。

桃園市教育局說明，115學年度國中各類別藝術才能班7年級新生每班招收26名，音樂班有大成國中、中興國中、大園國中、平鎮國中、內壢國中、新明國中及福豐國中國樂班7校，共招收182名新生。美術班有八德國中、自強國中、東安國中、中壢國中、楊梅國中及桃園國中等6校，共招收156名新生。舞蹈班有中興國中及東興國中2校，共招收52名新生。

國小藝術才能班3年級新生每班招收26名，音樂班有大成國小、西門國小、新勢國小及忠貞國小國樂班等4校，共招收104名新生；美術班有桃園國小、中壢國小、瑞豐國小及山豐國小等4校，共招收104名新生；舞蹈班有南門國小及復旦國小2校，共招收52名新生。插班生名額可參閱各校藝術才能班招生簡章。

桃園市教育局提醒家長，國民中小學藝術才能班鑑定招生現正陸續開始受理報名，歡迎有意就讀桃園市國中小藝術才能班的學生，務必把握時間到欲報名類別的線上報名系統報名。若對藝術才能班報考資訊有相關疑問，可與各承辦學校或桃園市教育局特殊教育科聯繫。

