桃園市國立臺北教育大學校友會溫馨成立 教育力量在地綻放

北教大桃園校友會歡喜啟航 凝聚情誼、深化教育力量。(圖/記者曾平攝)

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市國立臺北教育大學校友會昨（22）日上午 10 時在桃園區緣圓餐廳溫馨成立。會場喜氣洋洋，超過 80 位北教大校友及貴賓齊聚一堂，在熟悉的校友情與熱情氛圍中，共同見證桃園市國立臺北教育大學校友會的誕生。這是北教大繼臺北市、新北市之後，在北台灣正式立案的第三個地方校友會，象徵「良師興國」的精神在桃園深耕、綻放新芽。

國立台北教育大學劉遠楨副校長致詞。(圖/記者曾平攝)

大會在通過章程草案及相關議程後，隨即展開理監事選舉。最終由現任桃園市教育局聘任督學 黃清淵校長以全體一致通過、高票當選首屆理事長；而 曾志宏退休校長則獲選為首屆監事會主席。兩位皆是桃園教育界備受敬重的重要領袖，當選時會場響起熱烈掌聲，校友情誼在此刻被推向最動人的高度。

黃清淵理事長在致詞時滿懷感動地向大家表達心聲，他首先感謝 蔡松棋榮譽理事長一路以來的鼓勵與支持，讓他有勇氣接下這份重責。他說：「能代表桃園的國北教大校友們擔任理事長，既是榮耀，也是使命。未來將以『凝聚校友、服務校友、回饋母校、深耕桃園』四大方向努力，讓桃園校友的能量更加匯聚，替在地教育帶來更多可能。」真誠的話語讓人感受到他對教育的熱情，也讓在場校友深受激勵。

校友總會致贈理事長當選禮品。(圖/記者曾平攝)

這場成立大會可謂星光熠熠、貴賓雲集。母校由 劉遠楨副校長、陳永倉主任秘書、校友服務中心陳建志主任親自蒞臨祝賀；北教大校友總會也派出多位重量級成員，包括 張榮輝副理事長、郭美江副理事長、陳志芬主委、簡耀堂主委、張信務主委、陳逸弘理事等人齊聚桃園，見證校友力量的茁壯。國北師校友總會理事長 粘舜權以及多位榮譽理事長 劉奕權、張清煌、蔡松棋也親臨指導，足見總會對桃園校友會的高度重視。

桃園市政府也給予大力支持，由 劉仲成局長、蔡聖賢主任秘書到場祝賀。劉局長表示，北教大校友一直是桃園基層教育的重要力量，而有了正式的校友會組織，市府與校友們在師資培育、課程合作、偏鄉教育支持等領域上，將有更多緊密合作的機會。言談中充滿對北教大校友的肯定，也為未來合作點亮更多想像。

選舉理監事會議。(圖/記者曾平攝)

多位地方民意代表亦到場致意，包括立法委員 萬美玲、市議員 黃婉如、林政賢、陳美梅，他們都期盼桃園北教大校友會能持續發揮影響力，將母校「良師興國」的精神化為在地教育的養分。

為協助校友會未來發展並擴增資源，多位社會賢達亦特別受邀共襄盛舉，包括行政院前參議 張清祥、國立臺灣藝術大學榮譽教授 蔡永文、前金門法院庭長 林春長律師、政大教育學院教授 林進山、前桃園市教育局長 林逸青、三洋磁磚總經理 潘玉筆、董事長特助 黃淑慧、王品寵物公司負責人 王明郎等人。他們的到來，不僅代表支持，也象徵著校友會連結更廣泛社會力量的開始。

台藝大榮譽教授蔡永文更以鼓勵話語支持道：「有黃清淵理事長領軍，我相信桃園北教大校友會一定會成為全台最有向心力、最具活力的地方校友會！」會場掌聲不斷，溫暖氛圍讓每位校友都深受感動。

北教大校友總會組織發展主委 張信務校長 也分享了校友版圖發展的願景。他指出，國北教大目前校友已超過十萬人，遍布全球。桃園校友會的成立，不只是北台灣的重要補強，更是中南部尚未成立校友會縣市的一個示範與激勵。

校友總會理事長粘舜權(左)致贈會務基金，由理事長黃清淵代表接受。(圖/記者曾平攝)

在溫馨熱鬧的氣氛中，大會也安排精彩節目，邀請 丹絃古箏樂團、菲比心兒童舞蹈團、魔術師劉建隆老師與學生們進行表演。劉老師本身也是國北師校友，師生共同演出更增添感動。所有節目皆為友情贊助，校友情誼在旋律與笑聲中更加緊密。活動最後，全體與會者在溫暖的大合照中劃下最美好的句點。

桃園市國立臺北教育大學校友會正式啟航。未來，校友會將秉持母校精神，串聯更多桃園教育力量，陪伴校友、服務社會、回饋母校，讓「良師興國」的理念在桃園這片土地上持續燃亮，代代傳承，成為培育人才的重要力量。