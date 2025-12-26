桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈救護車 強化急救量能

「每月一愛，習慣養成」響應臺東行動急診室理念，桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈臺東兩輛救護車以及一輛警備車，在消防局舉行捐贈儀式。

「每月一愛，習慣養成」響應臺東行動急診室理念，桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈臺東兩輛救護車以及一輛警備車，在消防局舉行捐贈儀式，由臺東縣消防局副局長盧東發代表受贈，並且致贈感謝狀與伴手禮，這些車輛將持續提升臺東消防救災救護效能，讓鄉親生命得到更好保障。

捐贈儀式由桃園市圓夢愛心關懷協會長謝慧謹代表捐贈，她表示，自協會成立以來，堅持固定每月一個主題愛心活動，關懷不同族群，未來也將繼續關心支持臺東，並將災害應變納入重要範疇。此外，蘭嶼距離本島較遠，協會再捐贈一輛救護車給蘭嶼消防分隊，加強離島醫療救援體系，為當地居民和遊客提供更堅實保障，確保緊急情況下，救護車迅速到達，提供必需的急救服務。

盧東發副局長對圓夢愛心關懷協會的捐贈表示衷心感謝。他說，許多企業和個人紛紛響應，表達對協會工作的肯定與支持。捐贈的救護車將提高臺東緊急醫療救護能力，消防局會妥善運用資源，結合當地相關力量，持續強化消防救災與急救救護效能，確保大家的生命安全。

盧副局長指出，桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹持續號召成千上百好朋友一起做公益，彰顯對公益事業的堅持，讓更多人見證團結力量的偉大。

臺東縣幅員廣大，為守護鄉親，提升緊急救護服務品質，讓消防分隊成為醫療救護的延伸，推動救護車為「行動急診室」，未來將全面提升消防救災救護效能，讓鄉親生命得到更好保障。