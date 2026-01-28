桃園市圖冬令營結營 帶領孩子展開文字冒險

由桃園市政府教育局指導、桃園市立圖書館主辦的「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」廿八日在總館舉辦結營典禮，教育局劉仲成局長及聯合報潘素滿總經理出席。教育局表示，今年營隊以「圖書館文字大冒險」為主題，透過多元課程設計，引導孩子在閱讀與書寫中展開充滿想像力的文字探險。

桃園市立圖書館自一一三年起推動寒暑假閱讀營隊，至今已舉辦五十六場，參與人次達九百九十七人。今年一一五年寒假營隊，除了延續小記者營外，還將語文學習與《三國演義》結合，打造趣味與學習兼具的多元營隊。

桃園市圖書館今年寒假將於總館及十二個分館舉辦六大類型的營隊活動，包括「英文小記者開麥啦！Library Reporters Camp」、「媒體素養實戰營—小主播出任務《三國演義篇》」、「國小故事創作營—歷史變變變」、「國小桌遊寫作營—三國殺」、「畫三國！手繪報大冒險」及「國小口語表達營—說故事小劇場」。各分館精心設計不同主題，並由教育局提供教材及誤餐費補助，學生免費參加，報名瞬間搶空。

市圖表示，「三國」不僅是歷史，也延伸至小說、電影、電視劇、動畫和電玩等多媒介，成為跨世代的文化記憶。今年寒假多元營隊以「三國」為主題，透過跨文本閱讀與多元表達，培養學生的高層次思考能力，讓孩子不僅「讀歷史」，還能「用歷史理解世界」。

圖書館資源豐富，各營隊首堂課安排「圖書館資源利用教育」，引導學生認識館藏及資源應用，並透過小任務體驗借還書流程，讓孩子熟悉圖書館環境。教育局強調，未來將結合閱讀推廣、遊戲化學習及場域開放，打造「學習在桃園，無所不在」的學習城市。