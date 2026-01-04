桃園市太極拳總會歲末聯歡大會 副市長王明鉅出席

桃園市太極拳總會歲末聯歡大會，副市長王明鉅鼓勵長者持續運動維持健康。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅四日午間前往中壢區，出席「桃園市太極拳總會歲末聯歡大會」。王明鉅表示，活動現場許多長者會員神采奕奕、精神飽滿，顯見長年習練太極拳有成，為養生有道的最佳展現，肯定在場會員長期投入練習的毅力與成果，期盼大家持續保持健康，新的一年一樣精神充沛、平安順遂。

體育局表示，桃園市太極拳總會成立已逾三十年，長期致力於推廣太極拳運動，除了協力推動全民運動發展，在競技表現方面，總會選手於「二0二三年第八屆世界盃太極拳錦標賽」榮獲三金三銀二銅佳績，並在一一三年全國運動會奪下二金一銀一銅，表現亮眼，期盼選手延續優異表現，一一五年全民運動會再創佳績，持續為桃園爭光，同時帶動更多市民投入太極拳運動，促進身心健康。

包括市議會副議長李曉鐘、市議員劉曾玉春、市府體育局長許彥輝、中壢區長李日強、桃園市太極拳總會理事長葉文寬等均一同出席。