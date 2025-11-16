桃園市好人好事代表頒獎典禮 王明鉅：肯定獲獎楷模熱心公益

桃園市副市長王明鉅出席「114年桃園市好人好事代表頒獎典禮」合影。





桃園市副市長王明鉅16日午間前往桃園區，出席「114年桃園市好人好事代表頒獎典禮」。王副市長表示，好人好事選拔已推動逾30年，藉由表揚善行典範，鼓勵市民在日常生活中以實際行動傳遞善的力量，讓社會更加祥和。今日獲表揚的12位得獎者長期默默付出，不論扶助弱勢、熱心公益或見義勇為，皆是支撐城市的重要力量，也感謝協會多年來致力推動善念文化。

社會局長陳寶民表示，今日活動由桃園市表揚好人好事運動協會辦理，協會自創設以來持續推動「八德獎」選拔，每年邀集各公私部門推薦優良市民，再由協會進行遴選，是桃園推動善行文化的重要平台。今日典禮亦辦理理事長交接，由第11屆理事長趙子良交棒給第12屆理事長林綋詰。市府將持續與民間協力，深化在地關懷與社會支持網絡，期盼協會未來持續發掘更多善行楷模，共同打造更溫暖、祥和的桃園。

王副市長感謝協會多年來致力推動善念。

林綋詰理事長表示，桃園市好人好事代表「八德獎」最高榮譽的12位得獎人分別是：王谷開先生、宋惠君女士、林春鳳女士、林明賜先生、卓麗嬌女士、張文興先生、張智淵先生、張翔翊先生、溫國臺先生、董鑑興先生、葉福州先生及謝秉樺先生。各位得獎人長期在社會不同的領域行善，扶危濟困、公益服務、貢獻教育、奉獻社會，此義行善舉不但展現出對整個社會的高度關懷與溫暖的傳遞，更成為社會的典範。

桃園市表揚好人好事運動協會透過各種管道，發掘來自社會各個角落的好人好事代表並公開表揚，期許透過表揚活動及得獎者的善行事蹟，能夠鼓舞、激勵更多的人參與行善，讓「存好心、說好話、做好事、當好人」成為一個國民運動，讓社會充滿光明面與正能量。

大合影。

林綋詰理事長說，這個獎項除了肯定得獎人長期以來的善行義舉之外，更要對得獎人的付出與奉獻，表達最崇高的敬意，因為他們無私的奉獻，不但及時幫助弱勢者度過難關，更為台灣社會做了最好的示範。

林綋詰理事長呼籲，行好事、做好人不分年齡及階級，每個人若能將善念付諸行動，行小善也能積大德，我們應勇於當行善之先鋒，積極向社會傳達「行善當及時」的真諦，並吸引更多志同道合的夥伴參與行善盛事，推動行善助人的社會風氣，共同建立幸福美好的社會。包括市議員黃婉如、陳美梅、張桂綿、市府社會局長陳寶民、青年事務局長侯佳齡、桃園區公所副區長邱創正、桃園市表揚好人好事運動協會第12屆理事長林綋詰、第11屆理事長趙子良等均一同出席。

王副市長與表演團隊合影。

