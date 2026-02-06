桃園市學生專車亂象多 黃崇真：市府應儘速制定《學生專車管理辦法》

桃園市議員黃崇真針對桃園市學生專車亂象提出質疑，呼籲市府儘速釐清權責。（記者翻攝）

黃崇真表示，現行學生專車路線多未經交通審議委員會核定，屬於「非正式營運路線」，導致學生無法使用TPASS、市民卡買一送一等公共運輸優惠，而司機服務態度不佳、班次不準時時，也缺乏有效申訴與裁罰機制。

對此，桃園市副市長王明鉅回應，學生專車涉及教育局與交通局權責，確實需要跨局處合作。他表示，教育局熟悉校園與學生端，交通局則較了解客運業者，雙方應共同面對學生專車管理問題，並坦言目前權責界線不夠明確。王明鉅也在會中承諾，將於會後召集教育局與相關單位，儘速釐清權責並研議改善作法，加快處理學生專車制度問題。

桃園市議員黃崇真（左）、桃園市副市長王明鉅（右）。（圖／桃園市議會議事錄影）

交通局長張新福則說明，學生專車因學生來源、居住地變動頻繁，每學期路線都會調整，因此未全數納入正式公車路線管理。不過黃崇真質疑，學生專車使用的是綠色公車牌照，依法若未經審議不應上路，卻長期處於「可跑、但不算正式公車」的模糊狀態，合法性也備受質疑。

黃崇真進一步指出，目前多數高中學生專車未與客運業者簽訂正式契約，僅少數偏遠地區學校，以教育局可管的遊覽車包車方式辦理。他直言，並非學校不願簽約，而是業者在無補助、成本高、又須配合管理的情況下不願承接，最終造成「票價高、服務差、出事無法究責」的惡性循環。

桃園市內僅有五所學校的學生專車有和客運業者簽約，其餘皆遊走在灰色地帶。（圖／黃崇真服務處提供）

交通局也坦承，學生專車即便遭投訴，相關紀錄僅能要求業者改善，並未納入客運評鑑機制，缺乏實質約束力。

桃園市議員黃崇真（左）、桃園市政府交通局長張新福（右）。（圖／桃園市議會議事直播）

黃崇真強調，市府對外回應市民陳情時，常以「教育局業務」或「交通局權責」互相推諉，與議會專案報告中，將學生專車定位為公共運輸一環的說法明顯矛盾。他呼籲市府，應明確界定學生專車法律定位，納入審議、補助與監督機制，並研擬專法或制度性規範。

「上一次司機打人已經是重大事件，如果未來發生更嚴重事故，保險不理賠、責任說不清，誰來承擔？」黃崇真強調，學生通學安全不容再拖，要求市府將承諾具體化，制定《桃園市學生專車管理辦法》，讓學生與家長真正有保障。

