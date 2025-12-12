桃園市守望相助隊冬季制服亮相 知名時裝設計師王子欣任美學顧問

桃園市守望相助隊冬季制服發表，其中外套兼具保暖功能。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市守望相助隊冬季制服10年未更換款式，警察局結合青年事務局在地青年設計團隊、知名時裝設計師王子欣共同設計新款制服，包含長褲、襯衫、背心、外套，今天舉行發表會，制服設計靈感來自桃園「千塘之鄉」，以水藍色為主色調，並以桃花色系作為細節點綴，展現城市專屬的美學識別。

發表會在市府B2大禮堂舉行，守望相助大隊長蕭毓中也率各中隊長出席，模特兒穿上新款的制服，介紹使用材質、設計重點，最後由張善政、蕭毓中及警察局長廖恆裕共同主持啟用儀式。

警察局長廖恆裕說明，冬季制服設計邀請王子欣擔任美學顧問，設計過程中邀集守望相助隊幹部及隊員實際參與意見回饋，確保設計成果貼近實務需求，明年度已編列2170萬元經費，採購守望相助隊勤務鞋，進一步提升執勤安全與舒適度，讓守望相助夥伴安心投入社區治安守護工作。

張善政說，桃園目前有逾1萬2000位守望相助隊夥伴，長期投入社區巡守與協勤工作，讓桃園在內政部「推動社區治安工作評鑑」中連續兩年獲得特優，他到外縣市都走路有風，如今冬季制服是守望相助隊睽違10年的重大更新，不僅重視保暖與實用性，更融入設計美感，希望讓隊員們穿上新的制服更是走路有風。

桃園市守望相助隊冬季制服發表，其中背心可雙面穿。(記者謝武雄攝)

桃園市守望相助隊冬季制服發表，其中襯衫、長褲使用彈性材質，更方便執勤使用。(記者謝武雄攝)

桃園市守望相助隊冬季制服發表，由市長張善政(圖中)、大隊長蕭毓中(圖右)及警察局長廖恆裕共同主持。(記者謝武雄攝)

