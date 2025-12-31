桃園市家具公會理監事改選，張善政市長肯定深耕在地、助力產業發展。(新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政三十日晚間前往八德區，出席「桃園市家具商業同業公會第五屆第一次會員代表大會及改選第五屆理監事暨頒發會員子女獎學金獎狀」。張善政表示，公會長期深耕在地、凝聚產業力量，對桃園經濟發展貢獻良多，市府予以高度肯定。期勉新接任的團隊承先啟後，持續強化公會服務能量，為家具產業注入更多創新動能，攜手市府推動產業升級發展。

桃園市家具公會理監事改選，張善政市長肯定深耕在地、助力產業發展。(新聞處提供）

張善政指出，相較於其他縣市，桃園房市發展持續活絡，新建案量能充沛，展現城市成長動能，也為家具產業帶來可觀的市場需求與發展空間。期盼公會在新任理事長趙昱傑的帶領下，順勢掌握產業契機，推動產業升級轉型，開創更多商機。

廣告 廣告

經發局表示，桃園市家具商業同業公會成立於民國六十六年，長期協助推動地方產業發展，並配合市府政策，扮演業界與政府間的重要溝通橋樑，對促進桃園經濟繁榮貢獻良多，是本市具代表性的產業公會之一。市府將持續與本市各產業公會合作，協助企業導入減碳經營、智慧管理、數位轉型等新思維，引導業者掌握市場趨勢與數位工具，提升經營量能與產業永續競爭力，共創桃園繁榮願景。