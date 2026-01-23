桃園市寒假多元供餐 5815位弱勢學童寒冬不餓肚

桃園市寒假愛心午餐，憑數位學生就可以在四大超商領取。(桃園市教育局提供)

明天(24日)開始迎來史上最長寒假，為了照顧弱勢學童，桃園市教育局每年辦理寒暑假愛心午餐政策，每日提供愛心午餐，115年寒假自1月24日起至2月22日止共30天，桃園市預計有5,815位弱勢學童在冷冷的冬天，也有溫熱的午餐可以享用。

桃園市照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，因此教育局每年持續辦理寒暑假愛心午餐政策，教育局局長劉仲成表示，過去紙本餐券易毀損、遺失且兌換地點受限，114年暑假起首度與統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商等4大超商及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券整合於數位學生證，學生只需持數位學生證即可到超商兌換餐點，透過科技力量打破地域限制，確保孩子無論在城市或鄉間，都能獲得妥善照顧。

教育局統計，115年度寒假共有225所學校申請辦理寒假愛心午餐計畫，學校可視在地情況與社區環境提供多元供餐方式，其中桃園國小等176校採用數位餐券在四大超商兌領，學生憑65元數位餐券，可兌換65至85元的超值優惠餐點；北勢國小等18校與愛心店家合作，提供熱騰騰的現煮午餐；偏遠學校31校選擇提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮，確保他們也能在家中享受溫暖的餐點。

錦興國小今年共有18位學子受惠於寒假愛心午餐計畫，校長王春綢表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，這項政策不僅確保了學童假期的基本營養，更體現了守護弱勢學子、傳遞社會溫度的美意。透過餐券數位化的轉型，讓孩子們只需使用學生證就能輕鬆領餐，流程精確效率高且便利至極。

桃園市教育局表示，115年寒假有5,815位弱勢學童受惠，總補助經費達新臺幣1,133萬9,250元。而桃園市也已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界善款，補助弱勢學童於寒暑假期間每日午餐費。