桃園市平鎮區清晨驚傳車禍 停放機車遭殃、五人受傷

桃園市平鎮區清晨車禍波及民宅五間 警方積極釐清肇事原因。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市平鎮區復旦路二段與廣泰路路口今（25）日清晨 3 時 57 分發生一起車禍，現場傳出兩車在路口發生猛烈側撞，撞擊力道更波及路旁一輛停放機車及鄰近民宅與鐵皮屋共 5 間，清晨時段一度驚動附近住戶，相關單位也緊急到場處理。

警方初步調查指出，57 歲戴姓男子當時駕駛自小貨車沿復旦路二段直行，行經該路口時，與 22 歲陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，兩車因撞擊造成車身受損明顯，零件散落路面，現場需由消防人員協助清理並協助傷患送醫。

這起事故共造成小貨車駕駛與乘客，自小客車駕駛及 2 名乘客等 5 人受傷，皆為多處擦、挫傷，所幸送醫後均無生命危險。警方到場後立即進行酒測，雙方駕駛酒測值均為 0.00mg/l，排除酒駕因素。

事故不僅造成兩車損壞，也波及路旁停放的機車及民宅建物，所幸沒有造成住戶受傷。平鎮分局表示，已調閱路口監視器，將釐清雙方車輛是否有人未禮讓、超速或其他違規情形，詳細肇事原因仍在進一步調查中。

警方也提醒，清晨視線較差、車流雖少但更需注意路口狀況，務必放慢車速並確實注意左右來車，才能降低事故發生的風險。(圖/警方提供)