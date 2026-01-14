桃園市平鎮國小預計今年動工 118學年度起招生

平鎮國小預定地。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府規劃在平鎮區南京路旁的3.2公頃文小用地新建平鎮國小，第1期工程將建置24班，預計今年10月底前動工，118學年度就會開始逐年招生，以紓解平鎮區南勢地區人口激增的壓力。

桃園市議員王佩毓說，南勢地區包括平南、金星、平安、南勢共四個里，人口已突破3萬2000人，因南勢國小已採總量管制，近十年來，每年都有超過100位無法入學的新生；市內的多個行政區都有同名國小如「中壢國小」，平鎮卻沒有「平鎮國小」，考量地方需求，確有新建必要。

市府教育局表示，平鎮國小第1期工程將新建教室、行動辦公室、部分專科教室、圖書館、視聽教室、操場、非營利幼兒園、公托中心，共會建置24班普通班，總經費約15億元的工程，將委由新工處代辦，以統包方式進行工程發包後，預計今年動工、118學年度開始逐年招生。

居民希望市府新建平鎮國小時，能同時滿足地方的停車需求，教育局表示，停車需求部分，目前經市府交通局評估認為尚足以供應周邊居民停車需求，未納入第1期工程，將待南勢重劃區開發後，視實際需求於第2期工程增建36班時，同步評估設置地下停車場與活動中心的可行性。

