桃園市府助媒合旅宿業 樂天桃猿二軍宿舍落腳市區

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）中華職棒大聯盟樂天桃猿隊二軍宿舍環境條件差，引起關注討論；桃園市政府今天表示，已透過觀光旅遊局與體育局協助尋找到適合旅宿業者，最終決定權由桃猿隊自行決定。

樂天桃猿隊副領隊礒江厚綺今天表示，二軍宿舍已找到新地點，位於桃園市區，有請球員、教練與行政人員現場確認住宿環境，2026年元旦陸續入住。

桃園市政府觀光旅遊局主任秘書李復華晚間告訴中央社記者，為協助球隊尋找選手練習時長住場域，觀旅局協詢有意合作業者，考量長住預算與一般旅館經營不同，觀旅局依據球隊條件協請桃園市旅館公會，以及符合住宿需求、預算、場域區位的旅館業者推薦媒合，共同支持棒球運動，至於最終決定權由樂天桃猿隊自行決定。

體育局表示，近日桃猿二軍宿舍環境問題引發社會關注後，市長張善政立即責成體育局與觀旅局合作，協調市內具備量能旅宿業者，協助球團在最短時間內尋覓適宜球員住宿場所，市府團隊迅速盤點並協調數家旅宿業者後，促成球團與業者進行溝通，雙方已就各面向達成共識，可望為二軍球員安排更優質住宿環境。

據了解，目前曝光的二軍宿舍就是市府協助尋找的地點之一，位置在桃園市區，市府也事先派員看過，附近機能良好，樓層屬於高樓層，環境與管理良好，市府溝通後，業者也有高度共識協助在地球隊，以合理價格提供球團承租。（編輯：陳仁華）1141222