桃園市府參訪台灣美光，聚焦淨零減碳、再生水推動與智慧永續合作。（經發局提供）

記者陳華興／桃園報導

為鼓勵企業落實節能減碳與推動ESG永續，桃園市長張善政十八日率領市府團隊，觀摩榮獲「桃金企業獎－ESG環境永續獎」的台灣美光，了解台灣美光在水資源復育、低碳製程、循環再利用與智慧永續等的具體成果。期盼透過公私協力，強化桃園在永續治理及綠色科技發展上的整體競爭力。

張善政肯定美光在綠色永續及水電節能上的成就，不只做好廠區內的水、電、節能，對於周遭環境包括南崁溪也有很大貢獻；同時他也分享桃園市政府近年舉辦的科普夏令營廣受學子們歡迎，希望未來有機會與美光合作，邀請美光工程師投入擔任講師，協助扎根半導體教育。

廣告 廣告

台灣美光長期投入水資源復育、淨化南崁溪成效顯著，在環境永續方面，台灣美光分享其在桃園的水資源復育成果，包括：南崁溪上、中游生物水質淨化設施：每日可削減氨氮八百一十公斤，總去除率達百分之八十五以上，美光以實際行動投入桃園流域治理，是外商企業參與在地永續的典範，展現高度企業責任。

台灣美光亦推動減碳、節能與循環利用，並分享「智慧永續工廠」經驗，參訪行程包括廢水氨氮物化系統、能源管理改善及智慧永續工導覽。台灣美光導入再生能源、太陽能與綠電採購，推動ISO五000一、智慧電錶與智慧製造等措施，使桃園邁向淨零城市的進程更為扎實。除了廠務設備之外，也設置綠色餐廳與環保回收區，包括：小農友善飲食、綠色採購、環保杯循環機、產地消推廣、全面減塑政策、環保集點與公益義賣活動。

隨著碳盤查與碳費政策上路，市府將持續透過「智慧產業學院」與「工廠低碳化服務中心」提供企業健檢診斷、設備補助與碳管理輔導等服務。一一三年度已協助八十家企業完成工廠節能減碳健檢，爭取中央智慧化與低碳化補助資源達二億０五百萬元，並協助三十五家企業進廠辦理低碳化輔導，補助十八件設備改善計畫，總補助金額達四百八十五萬元，逐步實踐公私協力轉型減碳的政策目標。