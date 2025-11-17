桃園市府圓環驚傳墜樓案 中年男子無生命跡象搶救中

桃園市府圓環17日下午發生墜樓案件，男子從高樓墜落，被送醫救治中。（圖／翻攝畫面）

桃園市府圓環17日下午驚傳墜樓案，年約40歲的男子從市府園區對面的辦公大樓墜落，警消到場時他已無生命跡象，被緊急送醫救治，目前尚未脫離險境，確切事故原因則仍須釐清。

17日下午2時許，市府圓環突傳巨響，患者從市政府對面的辦公大樓高樓墜落，警消到場時他正倒臥在騎樓處，已失去生命跡象，在現場留下大片血跡，場面怵目驚心。

警消連忙將他送往部立桃園醫院救治，目前仍未脫離險境，而案發當時正值上班時間，有多位民眾目睹墜落過程而餘悸猶存，警方現已封鎖現場，確切事故原因則仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存