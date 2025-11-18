桃園市府攜手企業響應「1.5°C」減碳目標 回應全球氣候挑戰

桃園企業1.5°C論壇暨授證儀式。圖：市府提供

桃園市長張善政今（18）日下午前往桃園區，出席「桃園企業1.5°C論壇暨授證儀式」並頒發32家授證企業。張善政表示，台灣雖然國土面積不大，但在工業產值及產業具影響力，肩負降低全球暖化衝擊的重要責任。其中，桃園作為全台最大的工業重鎮，更應在降低碳排、實現降溫目標上發揮代表性作用，期盼透過市府與產業的共同努力，讓世界看見台灣在產業發展與環境永續上的影響力。

桃園市長張善政與天下雜誌永續發展策略長熊毅晰共同簽署並發表「桃園市降溫宣言」。圖：市府提供

今日活動除授證儀式外，張善政也與天下雜誌永續發展策略長熊毅晰共同簽署並發表「桃園市降溫宣言」，象徵桃園展現與國際同步的減碳決心。張善政指出，全球暖化已成為國際高度關注議題，儘管各國在政策與立場上仍有差異，但台灣必須以積極行動展現產業實力與環境責任。張善政比喻，早年世界如同一百多艘船各自航行，而今日全球則是一艘大船，所有國家都須同舟共濟，才能共同因應氣候危機。

環保局表示，「1.5°C」是《巴黎協定》所設定的全球減碳目標，提醒全世界需在本世紀內將地球升溫控制在不超過工業化前1.5°C。桃園身為全國重要工業基地，在經濟發展與減碳轉型間肩負關鍵任務。市府近年積極推動再生能源、綠色交通網絡、循環經濟及碳盤查等政策，並啟動「低碳示範區」、「綠色產業聚落」等計畫，透過創新科技、企業合作與市民參與，凝聚推動永續的城市動能。未來將持續整合中央資源，引入淨零技術，強化企業減碳輔導機制，讓永續行動從政策落實到日常生活，以具體成果回應全球氣候挑戰。

