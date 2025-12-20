桃園市府攜手元智大學深化語言教育 雙語學伴計畫厚植學童國際競爭力

隨著全國教育資源逐步完善、政策持續優化，「雙語學伴計畫」已圓滿完成其階段性使命，順利劃下句點。圖：教育局提供

隨著全國教育資源逐步完善、政策持續優化，「雙語學伴計畫」已圓滿完成其階段性使命，順利劃下句點。該計畫自推動以來，結合數位科技與語言教育，並透過大學生的專業素養，陪伴國民中小學童在語言學習路上共同成長，為地方教育注入創新能量，奠定雙語教育的堅實基礎。

桃園市秘書長溫代欣今日出席元智大學舉辦的「元夢聖誕大小學伴歲末相見歡」。圖：教育局提供

在計畫的最後階段，桃園市秘書長溫代欣今(20)日出席元智大學舉辦的「元夢聖誕大小學伴歲末相見歡」，與來自桃園7所國小的200多位親師生歡度聖誕。活動結合元智大學外籍生策畫的「世界巡航大考驗」，引導小學伴全程使用英語闖關，現場氣氛活潑溫馨、充滿感動。「穿越螢幕聖誕相見歡」不僅是小學伴展現學習成果的重要舞台，更是大小學伴溫馨互動、促進多元文化交流的平台。透過精心安排的遊戲與關卡，孩子們在語言、文化、團隊合作中收穫滿滿，彼此也藉此互相感謝、加油打氣，共同迎接新的一年。溫代欣表示，元智大學合作的七所夥伴學校皆位於桃園市，象徵高等教育資源與地方教育的緊密連結，並特別感謝元智大學及計畫主持人黃郁蘭長期投入地方教育與貢獻卓著。元智大學也提到，學校獲教育部補助辦理雙語學伴計畫，透過數位工具與多模態教案設計，引導小學伴以更具互動性的方式學習英語，成果獲得家長與合作學校高度肯定。

黃郁蘭指出，此計畫融入課綱中的19項議題，使語言學習更貼近日常、強調實用性。除了提升小學伴的學習成果，大小學伴也逐步建立「亦師亦友」的深厚情誼。在當天的活動中，大學伴帶領小學伴挑戰世界巡航關卡，由來自波蘭的外籍生設計聖誕賓果遊戲、土耳其學生規劃聖誕尋寶關卡、巴基斯坦學生運用疊杯闖關與小學伴互動。過程中也融入各國文化與問候語，讓孩子在遊戲中自然提升語言運用能力。

教育局表示，非常感謝夥伴大學元智大學讓每位學童有專屬的大哥哥或大姊姊陪伴學習。展望未來，桃園將持續推動雙語與數位教育，以「數位科技・創新永續」為教育願景，並以人文關懷精神、學童需求為重點，結合網路數位工具、強化國小英語學習環境，陪伴更多孩子在國際化的舞台上自信前進，延續「雙語學伴計畫」所奠定的良好基礎，打造更具競爭力的教育生態系。

