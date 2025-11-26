桃園市府攜手長庚醫療體系 公私協力強化兒少安全防護網

「第四屆兒少保護全人醫療照護研討會」於今日隆重登場。圖：社會局提供

由長庚醫療體系與多個公私部門共同舉辦的「第四屆兒少保護全人醫療照護研討會」於今(25)日隆重登場，匯聚中央及地方政府、醫界、司法、教育及社政等跨領域專家。研討會以「跨域整合，全方位守護兒少」為主軸，回應兒少保護個案日益複雜的現況，期待透過跨專業合作與科技應用，持續強化兒少安全防護網。

研討會匯聚中央及地方政府、醫界、司法、教育及社政等跨領域專家。圖：社會局提供

長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞表示，長庚紀念醫院在兒少保護領域已推展十餘年，從院內通報制度、跨科室整合，到建立體系化流程，均展現醫療端在兒少保護中的關鍵角色。他指出跨專科合作包括急診、小兒、外傷、影像醫學、社工與心理等專業，透過長期協作使彼此理解更為接近，也讓實務處理更流暢。其表示事件發生後的介入終究是「補強」，真正的問題往往源自家庭脆弱因素，呼籲前端預防之重要性。

桃園市副秘書長賴淑華代表市長張善政出席並肯定長庚醫療體系與跨領域團隊長期支持市府兒少保護工作。賴淑華指出，桃園市近期於少年服務工作導入科技分析工具，結合教育、社政、警政、司法及醫療端之合作，獲得 「首爾智慧城市獎」，象徵桃園在智慧城市與社會安全領域的整合能力獲得國際認可。賴淑華更強調社會局透過跨領域合作，可以更精準掌握兒少可能面臨風險，她感謝長庚醫療團隊長期不分日夜給予市府兒少保護個案支持，並期盼透過此次研討會讓安全網更加完善。

高雄長庚醫院院長藍國忠及林口長庚醫院副院長邱政洵表示長庚醫療體系至2018年起以「以兒少為本」的理念，逐步建立跨專科合作模式，從林口起步擴展至高雄、基隆與嘉義院區，形成本土化且具體系性的兒少保護網絡，服務內容也從醫療走向安置照護、創傷療癒及正向教養等層面，此次研討會集結醫療、教育、司法及地方政府專家，是推動兒少保護制度化的重要一步，他們同時時期盼未來在社安網2.0中能進一步強化「前端預防」，包含支持脆弱家庭、育嬰到宅與持續性服務，以降低兒少保護事件發生。

社會局表示，研討會聚集多方專業，從跨域協作到制度化推動，皆呈現兒少保護服務不斷前進的方向。透過中央、地方與醫療、司法、教育、社政等領域的共同努力，期望能建立「看得早、連得上、給得夠」的支持系統，讓每位孩子都能在更安全、更有支持的環境中成長，桃園市政府與長庚醫療體系也將持續攜手，深化合作、提升服務量能，共同打造更完善的兒少安全防護網。

