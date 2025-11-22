桃園市府獲坡地保育大獎 陳學聖讚張善政務實治理勝「政治亂秀路線」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
前國民黨立委陳學聖今（22）日於臉書發文，以「寧靜的掌聲」為題，稱讚桃園市政府在市長張善政領導下，於「坡地金育獎」中，獲得直轄市組第一名及四項大獎。陳學聖指出，這項由民進黨執政的中央政府頒發的肯定，具有特別意義，且為桃園升格直轄市以來，前市長鄭文燦任內從未獲得的成績。
陳學聖表示，最近公布的「坡地金育獎」雖無聲量、無舞台效果，也沒有演唱會效應。但這個獎反而象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。
「山坡地保育，好說不好做。」陳學聖提到，「理工男」張善政的作法不花俏，卻務實有效，包括：運用衛星及無人機查緝違規、土石流警示LINE BOT即時通報、水保線上化與透明化等措施。他強調，這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。
「反觀民進黨長期推崇的市政風格，重視的是『看得見的活動』、『聲量效果』、『拍幾間廟、跑幾個點』。」陳學聖分析，因此導致部分地區山坡地問題持續惡化，例如高雄的美濃大峽谷、仁武垃圾山及山坡地破碎化等。他強調，「不是不能做，是不想做」，因為這些「看不見的治理」，被忽視得太久。
陳學聖進一步指出，民進黨近日開始點名桃園市長潛在人選，但他認為無論人名換成誰，皆代表同一套「重表演、輕治理」的政治文化。他質疑，正處轉型「轉骨」中的桃園，該往哪走？應選擇強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？抑或如張善政般，把城市最看不見的地方顧好的務實路線？他相信，大家心中已有答案。
據桃園市政府水務局資料，桃園山坡地面積占全市43%，本次獲獎展現市府在水土保持領域的卓越成效，桃園水土保持服務團亦連續7年獲選績優。
照片來源：桃園市政府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
莊瑞雄、陳瑩成功促成停擺17年政策復辦 賴清德宣布重啟公地放領
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
對比高雄頻爆垃圾山 陳學聖推崇張善政、譏綠只會「拜幾間廟」
高雄近日不斷爆出垃圾山相關爭議，引發外界關注。前國民黨立委陳學聖今（22）日指出，相較於高雄多年反覆出現的山坡地治理問題，桃園在張善政市長的治理下，在農業部最新公布的「坡地金育獎」裡，奪下包含直轄市第一名在內的4項大獎，兩相比較，形成鮮明對比。中天新聞網 ・ 1 天前
大讚張善政 前立委嘆：高雄市只剩政治亂秀
[NOWnews今日新聞]高雄月世界垃圾山事件引發全台關注。對此，前國民黨立委陳學聖今（22）日表示，桃園市在市長張善政的帶領下，於中央最近公布的「坡地金育獎」中，拿下直轄市第一名與四項大獎，反觀民進...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 1 天前
失蹤迷途老人 萬華警熱心助返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前於廣州街與西園路二段路口，接獲計程車司機報 […]民眾日報 ・ 1 天前
基隆污水下水道接管 議員要求輔導民眾與補助
基隆市污水下水道接管率截至今年9月底達44.39%，是全台第5高、直轄市以外的縣市第一高，但議員質疑民眾未如期接管會開罰，要求市府也應比照其他縣市，提供接管輔導與補助。基隆市長謝國樑表示，將比照外縣市輔導民眾入戶接管，未來也不排除會提供補助。自由時報 ・ 1 天前
黃國昌、陳佩琪響應寒冬送暖園遊會（2） (圖)
台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩22日在新北投舉辦「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，民眾黨主席黃國昌（前右2）、前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（前右）出席響應。中央社 ・ 1 天前
外交部：日本對「台灣有事」仍採戰略模糊
針對中國與日本近期持續升高的對立態勢，外交部在送交給立法院委員會的報告中指出，日本首相高市早苗日前在國會的答詢內容，仍遵循日本政府既定立場，日本政府對於「台灣有事」議題也繼續採取戰略模糊策略，所以，外交部認為，目前仍不能將高市的答詢內容直接解讀為日本會協防台灣；另在因應方面，外交部重申「三鏈戰略」，政府會積極善用友我力量，並以更具戰略性的觀點強化我國與美、日等理念相近夥伴的鏈結。立法院外交與國防委員會24日預定邀請國安局、外交部等單位專題報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。 外交部在送交立法院的報告中指出，日本首相高市早苗在國會有關「存立危機事態」(存亡危機事態)的答詢內容，「基本上仍遵循日本政府既定立場」，但不同處在於高市是以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較為明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻。 高市的發言引發部分輿論質疑其內容可能逾越歷代政府見解，並引起中國強烈反彈，但外交部認為，日本政府目前對「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，對於這是否構成「存立危機事態」並未明確回應，且實務上，「台灣有事」牽涉範圍與階段相當廣泛，中央廣播電台 ・ 1 天前
桃園治水重大進展 黃屋莊支線治理啟動為市民打造安心家園
面對氣候變遷帶來的強降雨與洪災威脅，加上周邊土地開發快速，桃園市政府啟動「黃屋莊支線治理計畫」，以更全面、更前瞻的方式提升排水與防洪能力。經濟部已於114年10月正式公告黃屋莊支線治理所需用地範圍，代表整治工作即將邁入工程階段，未來將有效改善地方淹水問題，讓市民享有更安全舒適的生活環境。桃市府水務局說明，位於中壢區的黃屋莊支線屬於新街溪排水系統的一部分，過去主要用於農業灌溉，但隨著都市化加速，沿線原本的農田陸續轉為工廠及住宅使用，地貌與排水條件產生變化。在近年極端氣候下，暴雨時經常造成積淹水，急需整體性的防洪改善。水務局指出，本次治理計畫以「上游滯洪、中下游渠道改善」為主軸，由源頭到下游全面提升排水效率。上游部分將配合中壢運動公園區段徵收，設置容量約 7.7 萬立方公尺的大型滯洪池，有效調節暴雨時的水量；中下游則將依河床高程進行整體檢討，進行渠道加高加深、調整底床高程等工程，並拆除已無灌溉需求的攔水堰，使水流更順暢，減少淹水風險。水務局表示，整體排水改善工程長度約 1,555 公尺，未來將全力向中央爭取經費，並依都市發展、防災需求及保全對象等進行通盤評估，以分年、分期方式逐步推動。桃園台灣好新聞 ・ 1 天前
桃園 富岡鐵道節 卓榮泰、張善政同車推觀光
「2025富岡鐵道藝術生活節」22日開幕，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」，自台鐵桃園站出發到富岡站，為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始1年舉辦1次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰則說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串聯會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。中時新聞網 ・ 1 天前
推動「李登輝記憶工程」 李安妮：記憶好好保存 民主就不會迷路
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識；李登輝基金會董事長李安妮說，若記憶若被好好保存，民主就不會迷路。自由時報 ・ 1 天前
花蓮富里百年老樹「倒栽榕」枯死 村民不捨送別
位於花東縱谷中間的富里鄉中山路土地公廟旁的老榕樹爺爺，是富里市區的地標，超過百年是花蓮縣的列管老樹，地方老一輩稱祂叫「倒栽榕」，相傳在富里鄉鬧區仍是整片農田時，老樹就已在這片土地扎根！然而去年康芮颱風過境後，老榕樹衰頹到只剩下一根枝條，鄉公所找來樹醫師為祂檢查，確認祂已經走完生命歷程，昨天將老樹移除自由時報 ・ 1 天前
韓國瑜無力回天？建議財劃法「跟院版一起討論」 綠委曝：傅崐萁拒採納
行政院會20日通過《財政收支劃分法》部分條文修正草案，並已送進立法院，但21日的立法院會仍三度強度關山通過離島條款。民進黨團書記長陳培瑜今（22）日透露，立法院長韓國瑜21日針對《財劃法》召開會議，韓國瑜主動提出「等行政院版本的《財劃法》付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論」，從結果來看卻並非如此。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳菁徽踢爆垃圾山主謀「合照」遭提告 粉專：陳其邁急切割
高雄「月世界垃圾山」事件爆發後，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森是背後主使者；國民黨立委陳菁徽在臉書貼出高雄市長陳其邁曾力挺李有財的文宣，遭到高市府駁斥、揚言提告。對此，臉書粉專「政客爽」質疑，陳其邁為何不提告李姓主嫌，同時都過了4年，才急著和李姓主嫌切割。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄市府嚴譴陳菁徽栽贓將提告 垃圾山案里長遭民進黨開除黨籍
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 高雄月世界垃圾山偷倒案件持續發酵，針對立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案男子李有財，高雄市府21日譴責這是惡質抹黑、栽贓嫁禍，將正式提告。同時，民主進步黨高雄市黨部亦祭出最嚴厲處分，以「嚴重違反黨紀與價值」為由，開除涉案李姓男子的黨籍。 相關案件目前由檢調偵辦中，高雄市府說明，陳其邁與該男並無往來，該相片是...匯流新聞網 ・ 1 天前
李四川民調領先 侯友宜：最重要是勤跑基層
[NOWnews今日新聞]立法院昨（21）日通過有「李四川條款」之稱的《地方制度法》第55條修法，刪除直轄市得設第3名副市長的250萬人口門檻，明定直轄縣市首長皆設3位副市長，再度引發外界對於台北市副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小黃路口僅按一聲喇叭通過！ 轎車挨撞慘摔落農田
宜蘭冬山鄉 一輛計程車經過路口時，雖然 有按喇叭提醒，卻沒有依規定，先停下確認，就撞上行經十字口的轎車，造成對方 人車摔進田裡，狼狽脫困 ，而肇事的小黃還載著兩名長者//，幸好都沒有大礙。 #宜蘭冬山鄉#路口#喇叭#摔落農田東森新聞影音 ・ 1 天前
全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險
美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒後死亡的病例，衛福部長石崇良23日表示，目前沒有人傳人的風險，但仍呼籲民眾出外旅遊時避免接觸禽鳥。疾管署已於今年4月將該州列為新型A型流感「第一級：注意（Watch）」的旅遊疫情建議地區，因H5N5對一般民眾風險低，暫不調整旅遊疫情建議等級。中時新聞網 ・ 4 小時前
全球首例人類染H5N5型禽流感死亡 石崇良：無人傳人風險 出國勿接觸禽鳥
美國出現全球首例人類感染「H5N5型」禽流感喪生個案，衛生福利部長石崇良今天（23日）表示，這是一株新的重組病毒，研判其並無人傳人風險，但提醒民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類，降低感染風險。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 16 小時前