桃園市府獲坡地保育大獎 陳學聖讚張善政務實治理勝「政治亂秀路線」

前國民黨立委陳學聖今（22）日於臉書發文，以「寧靜的掌聲」為題，稱讚桃園市政府在市長張善政領導下，於「坡地金育獎」中，獲得直轄市組第一名及四項大獎。陳學聖指出，這項由民進黨執政的中央政府頒發的肯定，具有特別意義，且為桃園升格直轄市以來，前市長鄭文燦任內從未獲得的成績。

陳學聖表示，最近公布的「坡地金育獎」雖無聲量、無舞台效果，也沒有演唱會效應。但這個獎反而象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。

「山坡地保育，好說不好做。」陳學聖提到，「理工男」張善政的作法不花俏，卻務實有效，包括：運用衛星及無人機查緝違規、土石流警示LINE BOT即時通報、水保線上化與透明化等措施。他強調，這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。

「反觀民進黨長期推崇的市政風格，重視的是『看得見的活動』、『聲量效果』、『拍幾間廟、跑幾個點』。」陳學聖分析，因此導致部分地區山坡地問題持續惡化，例如高雄的美濃大峽谷、仁武垃圾山及山坡地破碎化等。他強調，「不是不能做，是不想做」，因為這些「看不見的治理」，被忽視得太久。

陳學聖進一步指出，民進黨近日開始點名桃園市長潛在人選，但他認為無論人名換成誰，皆代表同一套「重表演、輕治理」的政治文化。他質疑，正處轉型「轉骨」中的桃園，該往哪走？應選擇強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？抑或如張善政般，把城市最看不見的地方顧好的務實路線？他相信，大家心中已有答案。

據桃園市政府水務局資料，桃園山坡地面積占全市43%，本次獲獎展現市府在水土保持領域的卓越成效，桃園水土保持服務團亦連續7年獲選績優。

