桃園市府現離職潮 王珮毓：「同仁壓力大才搶『外縣市避難』」

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市議員王珮毓今（30）日於市議會質詢中指出，桃園市政府部分局處公務人員離職率偏高，顯示基層工作壓力沉重、人力流動問題亟需正視。根據人事處統計，截至114年9月，青年事務局離職率高達13.73%，衛生局與秘書處亦分別達9%以上，情況不容忽視。

桃園市議員王珮毓（左）、桃園市政府人事處長林妙貞（右）。（圖／桃園市議會議事錄影）

王珮毓質疑，過去人事處曾以「業務繁重」作為高離職率的主要原因，但青年局與秘書處並非工程單位，仍出現人員大量流動，顯示問題恐與工作負荷、心理壓力及職場支持系統不足有關。她強調：「希望人事處要關心員工的工作生活平衡與心理狀態，不應讓同仁選擇『先去外縣市避難一下』。」

人事處長林妙貞回應，市府已透過「EAP員工協助方案」（Employee Assistance Program）提供心理及壓力輔導服務，協助同仁面對工作與家庭壓力，後續也會持續了解離職原因，並檢討各局處管理與人力配置問題。

此外，王珮毓指出，市府部分單位如警察局、新聞處、環保局與交通局，加班時數長期偏高，部分同仁即使達到每月20小時的加班上限，仍因業務壓力被迫繼續加班，甚至出現「加班無法領取加班費、補休卻休不到」的情況。

桃園市議員王珮毓質疑市府離職率居高不下，跟公務人員心理壓力及業務繁重有關。（圖／桃園市議會議事錄影）

她並舉例教育局人事室，除需與地方學校對接外，仍須負責其他行政業務，工作負荷相當沈重。王珮毓呼籲，人事處應積極檢討預算與制度，改善長期超時工作的現象，保障同仁的工作權益與身心健康。

對此，林妙貞表示，市府整體加班補償率約達87%，未來將持續檢討人力編制與加班補償制度，並已針對教育局人事室工作負荷進行調整，預計增派5位學校人事同仁以分擔業務。

王珮毓強調，公務體系的穩定關乎行政效能與市民權益，呼籲市府正視離職潮背後的工作環境與心理健康問題，「留住人才，才是城市治理的根本」。

