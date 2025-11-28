桃園市府舉辦15分鐘城市論壇 打造宜居城市

桃園市府致力打造15分鐘城市，在今（28）天早上展開一系列的「桃園，共好城市對話」國際論壇，規劃以3個5年為階段，桃園每個車站周邊，都會依據地區特性規劃大中小型的公共設施，定位「場站生活圈」，將桃園轉向以人為本的宜居城市。

桃園不少知名景點都圍繞著大眾運輸。圖／台視新聞（資料畫面）

桃園不少知名景點，大型購物商城、私立水族館都圍繞著大眾運輸，而「桃園，共好城市對話」國際論壇，在28號一早展開，要沿線將一個個車站打造成舒適的生活圈。

桃園市府跨局處以打造升級版的大眾運輸導向城市開發為目標，運用15分鐘城市的理念，從交通、產業、公共設施、醫療服務甚至文化休閒，規劃2040桃園發展藍圖。而論壇也邀請了全球「15分鐘城市」的倡議者Moreno教授對談，從巴黎的經驗到桃園的未來，聚焦如何掌握桃園鐵路地下化的契機，將桃園轉向以人為本的宜居城市。

全球「15分鐘城市」的倡議者Moreno教授。圖／台視新聞

此外，論壇也邀請多位專家就鐵路地下化後的都市再生擾動、住宅政策和都市設計議題進行實務交流。市長張善政也強調未來每個車站周邊都會依據地區特性規劃大型、中型或小型的公共設施，引導場站生活圈定位，結合整體住宅政策，從育兒到養老照顧每個市民，實現「好通勤、好工作、好就學、好生活」。透過論壇，聚集了國內都市計畫專才，宣告桃園改變開始。

桃園市長張善政。圖／台視新聞

桃園／林注強、周芝彤、楊芯宇 責任編輯／陳俊宇

