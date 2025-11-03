桃園市府轄管掩埋場火災頻傳！議員批只許州官放火

為防範回收場火警，桃市府將納管254家資源回收場和再利用處理機構。（桃園市消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

為防範回收場火警，桃市府將納管254家資源回收場和再利用處理機構，但民代卻點出市府轄管的掩埋場火災頻傳未被列入，質疑是「只許市有著火，不許私人冒煙」。環保局指出，公有掩埋場本就是管制場域，且採高規格落實分區管理和首創紅外線監控，近期都維持穩定，會持續加強防範。

桃市府去年創全國之先推「高風險場所納管」制，納管工廠及倉儲火災年減25％，今年鎖定資源回收場、再利用處理機構等254家業者納入第2波管制對象，要求強化防災改善方案。

民進黨議員彭俊豪點出，桃園還有楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障村、八德大安和桃園會稽等公有掩埋場，其中八德大安1月8日和11日才因機械、電器等因素發生火災，燃燒面積約100平方公尺，虎頭山會稽垃圾掩埋場更是5年燒4次，2月4日燃燒面積達2500平方公尺。

彭俊豪說，公有掩埋場失火頻率不低、範圍也不小，但市府在修訂《桃園市火災預防自治條例的時候》將資源回收業納入管理，自己的垃圾掩埋場卻未名列其中，質疑是「只許市有著火，不許私人冒煙」，要求加強公有掩埋場公安。

消防局統計，桃園近10年共發生31次公有掩埋場火災，其中26件、83.8％是廢料蓄熱引火導致，像今年2月4日會稽掩埋場大火就是一例。

環保局解釋，公有掩埋場本來就是管制場域，且超前部署以高規範管理，像是建置完善的火災預防管理制度及消防設施、落實分區管理、每年在專家學者指導下消防演練，更全國首創於掩埋場設置紅外線熱成像儀智慧監控系統，達到全天候安全維護，同時加強鋰電池回收等，近期掩埋場維持穩定，防災成效良好。

副市長蘇俊賓表示，今年1至8月桃園市掩埋場火災共4件，原因以廢料蓄熱為多，市府已由環保局與消防局輔導改善防火設施與儲區配置，協助降低風險。他強調，雖中央尚無規範，但桃園已超前部署，近期掩埋場維持穩定，顯示防災作為具成效。

環保局提到，新納管的254家資收業主要是要在3個月內檢具消防設施及防災改善方案申報登記，並每月申報場內易燃物貯存量及營運紀錄，預計11月底前完成公告。

