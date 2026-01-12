桃園市府辦捷運綠線成果展 張善政：力拚年底7站通車

以從看模型車，到搭上列車為主軸，桃園市政府在1樓川堂舉辦「桃園捷運綠線114年成果展」，細說捷運綠線從工程規劃、施工推進，到今年列車正式在軌道上進行測試的重要歷程。期間也開放民眾參觀工程，將工地變教室，7梯次240名額秒殺。

記者訪問道，「參觀那個捷運工程覺得怎麼樣？」

桃園市民孫同學說，「很好，潛盾機是用來挖捷運隧道的機器，它的體積很大。」

桃園市民孫先生認為，「我覺得主要是這次規劃非常地好，因為它不是只是桃園的捷運而已，它還連接到機場、連接到台北市、新北市。我覺得這個串聯，變成我們捷運它才能真正產生它交通建設運輸的功能。」

綠捷地下段3年共完成13段隧道貫通，八德段7台潛盾機全數發進，高架段全國首創跨越高鐵橋，北機廠15公頃90萬方基地整地工程，4棟核心建物1.2萬坪樓地板，變電站永久送電。首列車抵台，高架5站動態測試，市長張善政感謝綠線團隊每日超過2000位人員日以繼夜努力。

記者向桃園市長張善政提及，「本來6年的工程，現在縮短成3年8個月。」

張善政回應，「是，我想這個非常挑戰，但是我們壓縮工期，但是絕對不會壓縮品質。我們1天當2天用，目標就是在今年年底真的要能夠通車。」

今年底綠線捷運將完成坑口站到藝文特區站，共7站通車。市長張善政表示，市民從只看到列車模型、施工圍籬，到現在終於可以看到列車從高架段開往地下段，通車即將倒數11個月。但挑戰還沒結束，必須將6到8年的北機廠及測試工程，努力在3年8個月完成。