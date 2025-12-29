桃園市府、中央大學合作籌設中大醫院 滿足醫療與照護需求

國立中央大學與桃園市政府正式簽署合作意向書，共同推動「桃園市八德智慧健康創新園區」開發。圖：市府提供

國立中央大學今(29)日與桃園市政府正式簽署合作意向書，共同推動「桃園市八德智慧健康創新園區」開發，規畫籌設中大醫院，並設立「智慧健康科技園區」及「新創基地與人才培育中心」，以滿足市民醫療與照護需求，促進區域均衡發展，並驅動產業創新，提升桃園在智慧醫療與健康產業的競爭力。

國立中央大學與桃園市政府規畫籌設中大醫院，並設立「智慧健康科技園區」及「新創基地與人才培育中心」。圖：市府提供

中央大學表示，在112年由於桃園地區次醫療區病床數不足，該校申請設立附設醫院未獲衛生福利部通過。今年桃市府向衛福部爭取新增平德次醫療區，釋出床數，為中大醫院帶來契機；同時，校區土地亦即將完成點交撥用，為園區永續發展奠定堅實根基。

國立中央大學校長蕭述三與桃園市長張善政共同簽署合作意向書。圖：市府提供

中大醫院將結合醫學教育與研究功能，提供急重症醫療服務，並肩負公共衛生責任，包括傳染病防治、預防保健及長期照護。同時，醫院將整合人工智慧、生醫感測與生資通訊技術等，發展智慧健康與照護體系，提供智慧醫療及特色專科等服務，並作為智慧醫療落地的應用場域。未來更將與市立醫院形成優勢互補，提升區域醫療量能，滿足居民健康需求，增進社會福祉。

中央大學亦將設立「智慧健康科技園區」及「新創基地與人才培育中心」，聚焦生醫科技、高齡健康、復健及婦幼醫療等重要領域，推動新世代智慧健康科技的研發與應用。園區不僅是科研場域，更是新創團隊孵育、人才培育及國際合作的重要平台，期望促進健康產業升級，打造桃園成為智慧健康城市的典範。

中央大學表示，「桃園市八德智慧健康創新園區」的設立，象徵中央大學在智慧健康領域的重要里程碑。運用跨域科研整合、產學合作及人才培育，結合創新科技能量，積極鏈結「AI建設」、「健康台灣」及「智慧城市」等國家政策，提升區域醫療品質並為智慧健康科研發展注入嶄新動能。

