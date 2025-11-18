桃園市府「對面辦公大樓」男墜樓慘死…洽公民眾目睹驚悚全程

社會中心／桃園報導

桃園市府對面一處辦公大樓17日下午驚傳墜樓案。（圖／翻攝自google maps）

桃園市府對面一處辦公大樓17日下午驚傳墜樓案。一名男子不明原因從高處墜落，且傷勢極為嚴重，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。由於警方在男子身上並未找到證件，詢問發現辦公大樓內人員，也無人認識該名男子，其身分仍有待調查釐清。

警消於17日下午2時許接獲報案，指自市府園區對面大樓墜落；到場後，驚見在現場留下大片血跡，場面怵目驚心，而男子雖還有些微意識，但傷勢卻非常嚴重，救護人員緊急將人送往部立桃園醫院搶救，最終男子仍傷重不治。

此外，因為事發當下，正值上班的尖峰時間，因此有不少上班族和洽公民眾均目睹整起驚悚過程，讓他們感到相當驚恐。隨後，警方馬上在現場拉起封鎖線，至於詳細案件及死者身分仍待進一步調查釐清。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

