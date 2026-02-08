桃園市後備旅春節揮毫 墨香陶冶官兵心靈

記者陳彥陵／綜合報導

為迎接農曆春節到來，陸軍桃園市後備旅舉辦「春節揮毫活動」，由旅長賴上校主持，邀請王菁華、李建星及丘美珍等3位書法及水墨名家蒞臨指導，與官兵一同揮毫迎新春；活動現場墨香四溢，充滿濃厚人文氣息，老師們書寫象徵吉祥如意的馬年春聯，並進行團扇彩繪創作，在一筆一劃中展現書法藝術之美，不僅提升官兵對傳統文化的認識，也讓大家在輕鬆愉快的氛圍中，舒緩平日訓練與任務壓力，增進同袍情誼。

賴旅長表示，春節揮毫活動不僅是迎接新年的文化體驗，更是一項能凝聚官兵向心、陶冶心靈的重要活動；期盼藉由書法藝術中所蘊含的「穩健、專注」精神，勉勵官兵在新的一年持續精進戰訓本務，厚植後備戰力，共同守護國家安全，讓國人安心過好年。

桃園市後備旅辦理春節揮毫活動，陶冶官兵心靈。（桃園市後備旅提供）