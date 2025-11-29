桃園市托嬰中心專業人員獲表揚 王明鉅：托育奉獻是解決少子化重要一環

桃園市副市長王明鉅出席「嬰為信賴 托出青睞 114年托嬰中心專業人員表揚活動」與獲獎者合影。





桃園市副市長王明鉅29日下午前往平鎮婦幼館，出席「嬰為信賴 托出青睞 114年托嬰中心專業人員表揚活動」。王副市長表示，托育服務是一個良心的工作，每位托育人員秉持著熱忱，戰戰兢兢地發揮自己的專業，提供孩子最好的照顧，托育人員的奉獻，是改善台灣少子化問題重要的一環。

王副市長指出，台灣面臨了少子化的嚴峻挑戰，為了給予托育人員最溫暖的支持，去年婦幼發展局辦理了居家托育人員的表揚，今年則是針對托嬰中心專業人員頒發了績優主管、資深久任、敬業樂群、潛力新秀等獎項，及評鑑成績表現優異的托嬰中心。期許辦理公開表揚的活動可以讓各界更加重視托育人員的專業，也感謝托育人員對於下一代的努力及貢獻。

婦幼發展局表示，托育服務是許多家庭最重要的後盾，每一位托育專業人員都是寶寶成長路上的守護者，為了力挺年輕人安心「在桃園生、桃園養」，截止114年10月底，全市已設置56處公共托育設施，同時輔導私立托嬰中心及居家托育人員與市府簽訂準公共契約，簽約率達90%以上。

婦幼發展局說，為了減輕家長負擔，除了桃園專屬的友善托育補助，分別加碼1,000元(送托準公共保母)、2,000(送托準公共托嬰中心)外，市府在今年4月更祭出「友善托育補助2.0」新政策，針對具「公托第一序位」資格家庭，若就近選擇將孩童送托準公共托嬰中心或居家托育服務，市府將補助差額，減輕家長托育經濟壓力，讓更多家庭受惠。

而照顧家長與孩子的需求之餘，市府也重視托育專業人員的投入，因此提供了久任獎金、薪資達標獎勵金等措施以提升勞動待遇，使桃園的托育專業得以持續深耕、發揚。包括市議員舒翠玲、陳韋曄、市府婦幼局長杜慈容、桃園市托嬰協會王宜蘋理事長、桃園市嬰幼兒教保協會楊德玲理事長及中華孕嬰童教保聯合總會林昕暐副總會長等均一同出席活動。

