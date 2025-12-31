桃園市擴大敬老愛心卡使用範圍 115年起可扣點騎乘YouBike電輔車

桃園敬老愛心卡。





桃園市政府自115年1月1日起，擴大敬老愛心卡（悠遊卡）點數使用範圍，長者於本市境內租借YouBike電輔車，還車時可使用點數支付騎乘費用及跨區調度費用；如點數餘額不足，差額將自票卡內儲值金額中扣除。透過擴大點數適用項目，持續打造友善高齡的公共運輸與慢行環境。

交通局指出，桃園市公共自行車使用量持續成長，截至114年9月累計騎乘人次已突破1億人次，平均每日約4萬人次租借，顯示YouBike已成為市民日常通勤與休閒的重要運具。考量YouBike電輔車具備電力輔助、騎乘輕鬆省力等特性，擴大敬老愛心卡點數適用範圍，鼓勵長者多元外出、促進身心健康，同時落實低碳綠色運輸政策。

交通局說明，持桃園市敬老愛心卡悠遊卡之市民，加入YouBike會員並完成公共自行車傷害險投保後，於桃園市境內租借YouBike電輔車，且票卡儲值金額須大於或等於0元，即可使用點數扣抵騎乘費用及跨區調度費用，並以新臺幣1元折抵1點計算。騎乘費率依現行YouBike電輔車標準，前2小時每30分鐘扣20點，超過2小時每30分鐘扣40點；另提醒民眾須使用本人之敬老愛心卡租借，並完成投保作業，方可享有點數扣抵優惠，以保障騎乘安全。

