桃園市政府募370萬元送愛花蓮

張善政（左）市長代表桃園市民及善心人士捐款新臺幣370萬3,932元給花蓮震災專戶。（圖：花蓮縣政府提供）

桃園市政府為協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤災後復原，1日由市長張善政率社會局長陳寶民、救助科長黃毅等一行人到花蓮，代表桃園市民及善心人士捐款新臺幣370萬3,932元至花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，花蓮縣長徐榛蔚代表致贈感謝狀，感謝桃園在關鍵時刻伸出援手。

徐榛蔚表示，桃園市政府在第一時間即指派消防弟兄前進光復馳援，並調派逾90台各式機具投入救災，展現跨縣市團隊無私的支援能量。徐縣長也提到，張市長親自前往光復關心災情，了解地方急迫需求，讓花蓮人在艱困時刻感受到溫暖。

兩位縣市長一同在花蓮「2025花蓮幸福聖誕城」活動會場，邀請鄉親參加活動。（圖：花蓮縣政府提供）

徐榛蔚也邀請張善政市長一同前往府前石雕公園，提前感受即將於月底登場的「2025花蓮幸福聖誕城」氛圍，兩人也在溫馨的聖誕佈景前合影留念。徐榛蔚指出，花蓮正全力推動災後復原，也努力以節慶活動帶動地方觀光與產業振興，誠摯邀請張市長與桃園市民於歲末年終親身到花蓮走走，感受山海間的溫情饗宴。（梁國榮報導）