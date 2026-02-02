桃園市政府敬軍團慰問陸專 肯定辛勞付出

2026年2月2日 週一 上午8:33

記者張雅淳／綜合報導

春節將屆，桃園市政府敬軍團日前前往陸軍專科學校慰問官兵，向堅守崗位、戮力任務的國軍官兵致上新春祝福與感謝，並肯定官兵平時投入戰備整備與各項勤務的辛勞付出。

活動現場安排戰鼓表演與醒獅賀歲，鼓聲鏗鏘、氣氛熱烈，陸專學生精神抖擻、展現青春活力，校園洋溢濃厚年節喜氣。敬軍團表示，國軍在佳節期間仍肩負戰備與守護國安任務，正因官兵無私奉獻，市民得以安心團圓過節，並祝福全體官兵新春愉快、闔家平安、萬事順遂。

桃園市政府敬軍團前往陸專慰問，肯定官兵辛勞。（陸專提供）