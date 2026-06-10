桃園市政府端節勞軍 向官兵表達敬意與感謝

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記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

桃園市長張善政昨（9）日出席「115年端午節勞軍活動」時表示，端午佳節將至，代表市府向長期肩負戰備整訓、災害防救及守護國家安全重任的國軍官兵表達感謝與敬意。桃園市民政局表示，此次致贈10個單位勞軍款總計68萬元，並結合樂天桃猿球團提供球票及紀念品，感謝國軍官兵平時肩負戰備整訓、災害防救及守護國家安全等重要任務。

張善政表示，今年特別感謝樂天桃猿球團及市府各局處共同促成此次活動，透過結合桃園在地職業運動資源，向國軍官兵表達敬意與感謝，也讓官兵感受到來自地方的溫暖支持與關懷。

桃園市115年端午節勞軍活動。（桃園市政府提供）