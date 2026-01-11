桃園市新住民服飾特展，多元文化交織之美參訪交流。（婦幼局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局十一日於新住民文化會館辦理「桃園市新住民服飾特展－多元文化交織之美」參訪交流，本次策展期間為一一四年十一月十七日至本(一一五)年一月十七日，由黎明技術學院承辦。本次交流活動邀請新住民及團體共同參與交流，通過現場導覽說明作品理念，並針對培力新住民/新二代學生優惠就學措施進行說明。

桃園市新住民服飾特展，多元文化交織之美參訪交流。（婦幼局提供）

婦幼發展局局長杜慈容表示，新住民是桃園重要的力量，培力新住民多元化專業技能、考取證照，讓優秀的新住民擴展自身舞台、發光發熱是桃園市政府一直以來努力的目標。黎明技術學院副學務長莊哲仁並說明，該校服飾設計系已針對新住民及新二代學生提出四年免學雜費的優惠措施(每年提供五十五名)，期待讓新住民發揮語言優勢，鏈結大學、銜接就業，培養專業技能，培養具跨國產業所需的專業人才。

本展覽以異國服飾作為多元文化的象徵指標，除展出來自越南、印尼、泰國、菲律賓、緬甸、馬來西亞等傳統服裝外，同時作品也包含該校新住民學生(香港、越南、印尼)所創作之多元創新服裝或配飾，作品融合傳統與創新元素，透過導覽老師解說，讓看展不只是一場視覺享受，更能感受服飾所傳達的多元文化交織之美。婦幼局指出，未來希望透過產業、學術、民間等多方交流與合作，讓新住民人才培訓、福利服務、多元文化的推進有嶄新的一面，後續將結合各界資源，共創新住民服務里程碑。

包括市府婦幼發展局長杜慈容、黎明技術學院副學務長莊哲仁、桃園市海南同鄉會理事長岑海紅、桃園市新住民文化交流協會理事長譚琳、桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會理事長范美幸及桃園市印尼交流文化協會理事長謝努濃及多位新住民一同出席活動。