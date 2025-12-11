桃園市會稽國中發明社揚威高雄KIDE國際展 創意征服世界勇奪多項大獎
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】 2025年第12屆KIDE高雄國際發明暨設計展，於高雄展覽館盛大落幕，這場集結全球頂尖創意的盛會，無疑是台灣年度規模最大的國際發明盛事。今年展覽共吸引了來自33個國家、超過500件作品同場較勁，不僅強調前瞻的技術創新，更著重於創意如何商品化，以及建立學生與國際間的合作橋樑，成為台灣學子們踏入全球創新舞台的重要起點。
與發明展同步舉辦的「2025世界發明簡報技巧競賽」，更是對年輕發明家們的一大考驗。這項競賽要求參賽者必須以流利的英語進行簡報，不僅要清晰地闡述發明的邏輯與獨創性，更要展現出卓越的提案能力與宏觀的國際視野，因此成為發明教育領域中最具挑戰性，同時也最能鍛鍊學生綜合能力的項目之一。在這次激烈的國際競爭中，來自桃園市會稽國中發明社的團隊表現尤其亮眼，他們帶著六件精心打磨的作品遠征高雄，最終在發明展的主競賽中，一舉奪下大會特別獎1面、金牌3面、銀牌2面，以及銅牌1面的非凡佳績。更令人振奮的是，在考驗口語表達與國際觀的簡報技巧競賽中，會稽國中發明社的學子們再次展現驚人實力，勇奪金牌2面、銀牌3面、銅牌1面，如此傲人的「雙料」成績，讓這支年輕的發明團隊成為本屆KIDE國際發明展中，全場最受矚目的焦點。
在眾多獲獎者中，年僅國二的李珮玄以其發明的「吹髮輔助器」脫穎而出，更獲得了韓國大會特別獎的殊榮。她分享了這段難忘的經歷：「我告訴自己要勇敢跨出第一步，主動向韓國的評審和團隊介紹我的作品。沒想到，他們給予了高度肯定，最終得到了評審一致推薦，贏得了這個特別獎項。這次比賽讓我深刻體會到，只要我們願意敞開心胸去分享自己的努力和創意，就一定會有人看見並認可。」而國三的林芷翧，其作品是實用性極高的「多功能行動警示架」，她則以更成熟的心態面對比賽：「今年，我真正做到了『享受比賽』的過程。累積了兩年的參賽經驗，讓我能夠更從容、更勇敢地面對舞台上的挑戰，同時也更懂得感謝每一位在背後默默支持與陪伴我的家人、老師和夥伴。」
發明社中最年輕的兩位成員也展現出不輸學長姐的韌性。就讀小三的劉郡騏，他發明的「磁力彈珠台」充滿童趣與創意，他坦言：「在練習英文發音和簡報的時候，我一度覺得很挫折、很想放棄，幸好家人每天晚上都耐心地陪著我練習，我才能咬牙撐下去。在正式比賽時，雖然我緊張到眼淚快要掉下來，但最終我還是撐完了，能拿到獎，我覺得一切的努力都很值得！」而小四的葉侑澤，也是「多功能行動警示架」團隊的一員，他驕傲地表示：「這是我的第一次國際發明比賽，就能夠順利拿到獎，我感到非常驕傲！我希望在未來的日子裡，能夠持續精進我的發明，有朝一日能真正代表台灣，帶著我的創意走向全世界的舞台。」
指導老師官賢相對於學生的表現給予了極高評價。他特別提到大會今年增設的「國際小評審」制度，這是一個讓學生從被評者「跨界」到評審者角度，深度觀察作品的創新機制。會稽國中發明社有五位優秀同學，廖家進、林信如、徐維辰、林信亨、以及楊絜如等獲選參與，深度參與了這項國際交流。官老師認為：「讓學生能夠從評審的角度去審視不同國家的作品，這對於他們建立國際視野、理解評分標準，並學習如何客觀分析創意，是一次非常難得且寶貴的經驗，這是書本上學不到的。」
校長李文義在總結發明社的成就時，語氣中充滿了驕傲與期許。他表示，會稽國中發明社在今年已經不是第一次在國際舞台上發光發熱，他們已征戰了四個國家級的國際賽事，累積了多項重量級的國際獎項，更因為傑出的表現而獲得教育部的接見與肯定，這是會稽國中無比光榮的一頁歷史。李校長強調，這群孩子們正透過一次次的國際比賽經驗，一步步將自己的創意與技術精進，他們正在成長為具備國際競爭力的發明新秀。學校會持續支持發明社，讓他們帶著台灣的創意，在未來的全球舞台上持續發光發熱。(圖/會稽國中提供)
